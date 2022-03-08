Жизнь в условиях стресса: психолог дала советы, как помочь себе во время войны

Жизнь в условиях стресса: психолог дала советы, как помочь себе во время войны

Жить в перманентном стрессе тяжело и сложно. Психологи регулярно дают советы, как себе помочь.

"Уже нет дальновидных планов, потому что есть только один план – пережить день. Жизнь в условиях стресса истощает, а на 12 день мы все можем наблюдать некоторые изменения настроения и адаптационные реакции", - пишет в своем блоге психолог Марина Иванова.

Как поддержать себя?

1. Рутинные действия

Не пренебрегайте режимом, если у вас есть возможность. Структура дня снижает тревожность за счет того, что жизнь становится немного предсказуемой, есть ощущение контроля ситуации.

2. Делайте то, что можно, когда хочется.

Это возвращает чувство самоконтроля. Итак, если можете и хотите спать – спите, если есть желание и возможность пойти в душ – идите.

3. Помогайте тем, кому труднее, чем вам.

Это помогает вернуть ощущение личной ценности и одновременно переключиться из своих ощущений на ощущение окружающих, что тоже возвращает психологическую стабильность.

4. Старайтесь замечать что-то хорошее.

На контрасте сейчас это, как ни странно, не так и сложно. Ибо в условиях войны очень изменились ценности и приоритеты, а потому даже если вам удалось выпить чашку вкусного чая или поговорить с близкими – это уже как джек пот сегодня. Концентрируясь не только на тревожных новостях, мы поддерживаем себя и свою психику в стабильном состоянии.

5. Не бойтесь мечтать и строить планы на "после войны".

Все это когда-нибудь кончится, а потому мы должны быть готовы к жизни. А когда есть цель впереди, нам легче пережить сложности.

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