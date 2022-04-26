Журналистка "1+1" познакомилась с польским священником, который включил на проповеди "Ой, у лузі червона калина..."

Журналистка "1+1" познакомилась с польским священником, который включил на проповеди "Ой, у лузі червона калина..."

Войцех Дроздович любезно пригласил в гости съемочную группу. Поговорили про Украину и про видео, которое стало вирусным.

Помните польского священника, который пел и пританцовывал под песню "Ой, у лузі червона калина..." во время службы в Варшаве. Журналистка "1+1" Наталья Ярмола познакомилась с ним.

На своей странице в Instagram видео опубликовала коллега Натальи – ведущая "1+1" Маричка Падалко. Она написала, что в жизни этот священник оказался даже более харизматичным человеком, чем на вирусном видео. Убедитесь в этом и сами, посмотрев сюжет Натальи Ярмолы. В нем священник рассказал, как пришла идея включить песню на пасхальной службе.

Напомним, этот суперхит, который в самом начале войны в Украине исполнил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, вступивший в ряды ЗСУ, уже пели от мало до велика. Буквально вчера мы показывали, как звонко песню поют маленькие украинцы.

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