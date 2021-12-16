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Зимняя сказка: Джорджина Родригес показала красочные кадры из отпуска с детьми

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Зимняя сказка: Джорджина Родригес показала красочные кадры из отпуска с детьми

Джорджина Родригес / Instagram Джорджины Родригес

Беременная Джорджина Родригес наслаждается зимней сказкой в шведской Лапонии.

Модель и возлюбленная Криштиану Роналду отправилась на отдых с семьей и детьми. А в Instagram делится красочными снимками, показывая, как весело они все вместе проводят время на каникулах.

Джорджина одетая в теплый костюм и меховую шапку позировала в окружении четверых детей на фоне сказочной заснеженной природы.

"Самая счастливая мама в мире, мы не могли больше наслаждаться  -15 * C любви ❄️", - подписала фотографии звезда.

Вместе с детьми Джорджина посетила резиденцию Санта Клауса, а также показала, как младшие дети украшали елку в доме, где они остановились.

А еще семья каталась в упряжке с оленями и много фотографировалась. Криштиану Роналду на фото не попал, так что не известно, отдыхает ли футболист вместе со своей семьей и Джорджиной, которая, напомним, беременная двойней от спортсмена.

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