Злата Огневич сфотографировалась с плакатом и обратилась к своим фолловерам

Злата Огневич сфотографировалась с плакатом и обратилась к своим фолловерам

Певица просит фолловеров, еще не подписавших петицию о спасении военных из "Азовстали", сделать это.

Злата Огневич опубликовала в Instagram снимок, на котором она держит плакат с надписью: Save Azov. Артистка призывает своих фолловеров подписать петицию об экстракции наших защитников, которые сейчас находятся на "Азовстали". Эти военные – в критической ситуации. Они нуждаются в немедленной помощи. Ребята ранены, не имеют лекарства, пищи и воды.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

Злата просит помощи у всего мирового сообщества.

"Миллионы украинцев! Я обращаюсь к ВАМ. Подпишите петицию по экстракции военных с территории "АЗОВСТАЛЬ". Наши герои и наша ответственность! Кричим и просим о помощи ВЕСЬ мир!

EXTRACTION PROCEDURE! MARIUPOL! AZOVSTEEL", — написала Огневич.

Напомним, с призывами спасти наших защитников из "Азовстали" обратилась в соцсети и Катя Осадчая. Она тоже поддержала бойцов и попросила их держаться.

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