Знакомо каждому родителю: принц Гарри высказался о том, как собирает детей в школу

Принц Гарри / © Getty Images

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Во время этого светского мероприятия в Лондоне герцог Сассекский пообщался с журналистами и откровенно рассказал о своей семейной жизни.

«Сегодня за завтраком у детей было немного уныние, характерное для понедельника», — рассказал Гарри в интервью Hello! о своих детях — принце Арчи и принцессе Лилибет, которые должны были отправиться в школу.

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Принц Гарри с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

«Всегда есть что-то вроде хандры в воскресенье вечером или уныния в школе-интернате… когда ты был вдали от дома или перед тем, как пойти в школу. Но сегодня утром за завтраком я решил: „Знаете что? Вы немного хитрите. И они были искренне заинтригованы и задавали множество вопросов. Поэтому, как и во всей моей работе, и в работе их мамы тоже, я считаю, что все, что мы можем сделать, чтобы попытаться привить им хоть какое-то понимание, что это абсолютно необходимо“, — сказал принц.

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Принц Гарри на церемонии WellChild / © Associated Press

Гарри, который является покровителем WellChild с 2007 года, добавил: «Когда становишься родителем, все меняется. Дело не в том, что за все эти годы, пока я не был родителем, встречи с детьми перестали иметь такое большое значение, но ты вдруг понимаешь, как благодарен за то, что у тебя есть дети, которые не болеют».

WellChild / © Associated Press

Напомним, Меган Маркл также запечалели впервые на публике в Котсуолдсе, где она встречалась с подругами.

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