Знакомство с Ди Каприо и селфи с Робертом Де Ниро: финалистка "Холостяка" в элегантном платье побывала на вечеринке в Каннах

Дана Оханская показала фото и видео с Лазурного побережья.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – посетила в этом году вечеринку, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля.
В Instagram девушка показала видео и фото.
Дана выглядела прекрасно. На ней было элегантное красное платье в пол с открытыми плечами, декольте и разрезом.
Аутфит она дополнила черными босоножками, красными длинными серьгами, укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.
А еще Дана на вечеринке познакомилась со своими любимыми актерами – Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро.
Лео на мероприятиях не фотографируется со своими поклонницами. Так что девушке удалось лишь немного пообщаться с голливудским актером и получить от него комплимент.
А вот Де Ниро согласился сделать с украинской красавицей селфи.
"Никогда бы не подумала, что буду иметь возможность быть на одной вечеринке с такими легендами кино, как Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. А тем более что буду иметь возможность даже выразить им свое восхищение. Сказала обоим, что они great actors :) Ди Каприо известен тем, что ни с кем не фотографируется на вечеринках, и услышать "You are great, baby" довело меня до слез счастья. Воспоминание на всю жизнь. Эмоция на всю жизнь", — написала Оханская.
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