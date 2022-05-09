Знаменитая гимнастка и путинская любовница: что еще вы не знали про Алину Кабаеву

Знаменитая гимнастка и путинская любовница: что еще вы не знали про Алину Кабаеву

Российская гимнастка и любовница кремлевского диктатора – Алина Кабаева – вскоре может оказаться в списке тех, против кого Европа и США введут санкции.

Издание Bloomberg сообщило на днях, что Европейский Союз предложил наложить санкции на госпожу Кабаеву, которая возглавляет National Media Group и имеет тесную связь с президентом РФ. Говорят, у пары даже есть дети – трое или четверо – достоверно не известно. Кто же такая Алина Кабаева, разберемся подробнее.

Кто такая Алина Кабаева?

Родилась Алина 12 мая 1983 года в Ташкенте, Узбекская ССР.

Отец Алины — Марат Кабаев, бывший футболист, играл за "Пахтакор", ростовский "СКА", завершил карьеру в 1998 году, с 2000 года активно занимался тренерской карьерой.

Марат Кабаев / ru.wikipedia.org

Мама - Любовь Кабаева. Бывшая баскетболистка, до рождения детей играла в женской сборной Узбекистана.

Сестра — Лейсан Кабаева. В детстве занималась фехтованием и художественной гимнастикой, но надолго в спорте не задержалась. Посвятила жизнь карьере юриста (в 2016 году была назначена Путиным судьей Альметьевского городского суда Татарстана).

Алина Кабаева с мамой Фото: Комсомольская правда PhotoXPress.ru

В спорт Алина пришла в 3 года, точнее, ее привела мама. Сначала родители рассматривали для дочери фигурное катание, но в Ташкенте, где на тот момент жила семья, с этим видом спорта было проблематично из-за жаркого климата. Поэтому решили отдать девочку в художественную гимнастику. А вот организовать секцию художественной гимнастике в той школе, где училась Алина, помог ее дедушка, который был чиновником и занимал высокую должность.

Заниматься художественной гимнастикой Алина начала у тренера Маргариты Самуиловны. А в подростковом возрасте Кабаева с семьей переехала в Москву, где мать отвела ее к главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер.

Дебют в 13 лет и успехи в спортивной карьере

Алина Кабаева / Associated Press

На международной арене Кабаева дебютировала в 1996 году. Пик ее карьеры припал на 1996-1999 года. В 15 лет Алина выиграла чемпионат Европы в Португалии, и на тот момент она была самой младшей спортсменкой среди российской сборной. Кабаева выиграла в общей сложности 5 титулов в многоборье на чемпионатах Европы. Ее называли "самой гибкой россиянкой", а в ее честь даже назвали один из элементов в художественной гимнастике – "Кабаева" – это официальное название оборота вокруг своей оси в шпагате на кончиках пальцев одной ноги, до Кабаевой этот элемент еще никто не выполнял.

На чемпионате мира в 1999 году Алина Кабаева ни разу не опустилась ниже 2-го места, включая победу в абсолютном первенстве. А вот на Олимпийских играх в Сиднее в 2000-м допустила серьезную ошибку, уронив снаряд, выполняя упражнение с обручем и взяла лишь бронзу. Повторить успех на Олимпиаде (на этот раз в Афинах в 2004-м) Кабаева смогла спустя четыре года, взяв золотую медаль.

Алина Кабаева / Associated Press

Допинг-скандал

В 2001 году с ней произошел первый допинговый скандал на Играх доброй воли в Брисбене, в Австралии. Гимнастка завоевала золотую медаль в соревнованиях по мячу, булавам и скакалке, а также серебро в индивидуальном многоборье и с обручем. Но вместе с партнершей по команде Ириной Чачиной они были уличены в допинге, дав положительный результат на запрещенный диуретик (фуросемид), и были лишены медалей, а также дисквалифицированы на два года.

Уход из спорта

В октябре 2004 года Кабаева объявила о завершении своей спортивной карьеры, но ее тренер Ирина Винер уговорила Алину еще остаться. В 2005 году Кабаева принимала участие в товарищеском соревновании между Италией и Россией в Генуе, также она должна была представляла Россию на чемпионате Европы 2007 года в Баку, но накануне соревнований Кабаева снялась из-за травмы. На чемпионате мира 2007 года ей также не удалось опередить своих коллег Веру Сессину и Ольгу Капранову, заняв лишь четвертое место. В 2008 ходили слухи об участии Кабаевой в Олимпийских играх в Пекине, но этого так и не произошло. Таким образом именно 2007 год можно считать официальным годом завершения спортивной карьеры Алины Кабаевой.

Алина Кабаева / Associated Press

В 2014 году Кабаева была в числе шести российских спортсменов-факелоносцев, пронесших олимпийский огонь по стадиону "Фишт" во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Уже тогда в международных СМИ активно говорили о предполагаемых близких отношениях Путина с Кабаевой.

Кабаева в политике

С 2005 года Кабаева является членом Общественной палаты России, с 2007 года - депутатом российского парламента, Государственной Думы, представляя партию "Единая Россия", а с 2008-го - председателем Общественного совета Национальной медиагруппы, контролирующей "Известия", "Первый канал" и РЕН ТВ.

Алина Кабаева и Иосиф Кобзон / Associated Press

"Депутатствовала" Алина до 2014 года, после чего ушла из Думы и заняла должность председателя совета директоров "Национальной медиагруппы" - крупнейшего российского медиаконгломерата. Недавно с официального сайта Национальной медиа группы удалили слайд о председательнице совета директоров Алине Кабаевой, таким образом, вероятно, пытаясь спасти "подругу президента РФ" от санкций.

Личная жизнь и знакомство с Путиным

Говорят, Путин и Кабаева познакомились в 2001 году, когда тренер Ирина Винер решила отметить удачное выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании, где ее спортсменки выиграли все золотые медали. Кабаева тогда весь вечер развлекала Путина и рассказывала ему о художественной гимнастике.

Владимир Путин и Алина Кабаева

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С 2002 по 2006 год Алина встречалась с капитаном милиции Давидом Муселиани. В то время он работал заместителем начальника по работе с личным составом ОВД "Пресненское" города Москвы и был женат, но Алину это не останавливало. Поговаривали, пара даже планировала пожениться (после развода Муселиани), но в 2006 году отношения закончились. Вполне вероятно, потому что Алина уже была увлечена Путиным.

В апреле 2008 года "Московский корреспондент" сообщил, что Кабаева помолвлена ​​с президентом РФ Владимиром Путиным. Информацию, правда, быстро опровергли, а газету закрыли. В последующие годы и до сегодня статус отношений Кабаевой и Путина, а также наличие у них общих детей стали предметами спекуляций и дискуссий.

Алина Кабаева / Getty Images

Достоверно не известно, сколько же детей родила диктатору Кабаева, кто-то говорит - двое мальчиков и две девочки, кто-то говорит сыновья и дочь. Не известно также, почему Алина носит на безымянном пальце обручальное кольцо, которое обычно свидетельствует о замужестве.

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