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Золотая именная подвеска: принцесса Кейт вышла в свет в новом украшении на шее
Во время вчерашнего визита в Шотланию мы обратили внимание на новую подвеску на шее принцессы Уэльской Кейт.
Жена принца Уильяма любит носить разные подвески на шее, часто они именные, с инициалами имен ее детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
Вчера Кейт носила одну подвеску на золотой цепочке от ювелирного бренда Daniella Draper с буквой «С» — это один из съемных кулонов (у Кейт есть еще такие в виде буков G и L), так что смело можно сказать, что буква символизирует имя ее дочери Шарлотты. Стоимость такого около 660 долларов.
Вторым было украшение Midnight Moon тоже от Daniella Draper, стоимостью 1700 долларов, на которой также выгравированы инициали детей принцессы Уэльской.
Также королевские поклонники обратили внимание на цвет волос Кэтрин, говорят, она покрасила их в более светлый оттенок.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новое любимое кольцо Кейт Миддлтон, которое она носит иногда вместо помолвочного.