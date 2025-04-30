Золотая именная подвеска: принцесса Кейт вышла в свет в новом украшении на шее

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Жена принца Уильяма любит носить разные подвески на шее, часто они именные, с инициалами имен ее детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Вчера Кейт носила одну подвеску на золотой цепочке от ювелирного бренда Daniella Draper с буквой «С» — это один из съемных кулонов (у Кейт есть еще такие в виде буков G и L), так что смело можно сказать, что буква символизирует имя ее дочери Шарлотты. Стоимость такого около 660 долларов.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Вторым было украшение Midnight Moon тоже от Daniella Draper, стоимостью 1700 долларов, на которой также выгравированы инициали детей принцессы Уэльской.

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Также королевские поклонники обратили внимание на цвет волос Кэтрин, говорят, она покрасила их в более светлый оттенок.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новое любимое кольцо Кейт Миддлтон, которое она носит иногда вместо помолвочного.

Уильям и Кейт в Шотландии / © Associated Press