Золото ей к лицу: племянница принцессы Дианы вышла в свет в роскошном платье Dolce & Gabbana
34-летняя красавица и светская львица — одна из племянниц покойной принцессы Диана — появилась на светском мероприятии в Монако.
Леди Китти Спенсер посетила первый Гран-при высокого ювелирного искусства и выглядела сногсшибательно.
Китти надела платье миди от бренда Dolce & Gabbana, амбассадором которого она является. Оно было длиной до щиколотки, поэтому можно было рассмотреть золотые туфли, которые она подобрала к образу, также наряд был декорирован золотыми аппликациями в виде цветов и украшен стразами. Юбка была А-силуэта и с множеством подьюбников.
Китти дополнила вечерний образ высокой прической с собранными волосами, ярким макияжем и роскошными украшениями. Особенно впечатляло колье которое она выбрала — это была драгоценность с бриллиантами и огромным камнем в центре.
Ранее в этом месяце Китти также посетила другой светское меропряитие — роскошный «Розовый бал» в Лондоне. Британская красавица надела нежно-розовое платье тоже от Dolce & Gabbana, но с декольте-сердвем и украшениями в виже цветов. Ее романтичный образ был самым красивым и ярким того вечера.