ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
100
Время на прочтение
1 мин

Золото ей к лицу: племянница принцессы Дианы вышла в свет в роскошном платье Dolce & Gabbana

34-летняя красавица и светская львица — одна из племянниц покойной принцессы Диана — появилась на светском мероприятии в Монако.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер посетила первый Гран-при высокого ювелирного искусства и выглядела сногсшибательно.

Китти надела платье миди от бренда Dolce & Gabbana, амбассадором которого она является. Оно было длиной до щиколотки, поэтому можно было рассмотреть золотые туфли, которые она подобрала к образу, также наряд был декорирован золотыми аппликациями в виде цветов и украшен стразами. Юбка была А-силуэта и с множеством подьюбников.

Леди Китти Спенсер в Монако / © Getty Images

Леди Китти Спенсер в Монако / © Getty Images

Китти дополнила вечерний образ высокой прической с собранными волосами, ярким макияжем и роскошными украшениями. Особенно впечатляло колье которое она выбрала — это была драгоценность с бриллиантами и огромным камнем в центре.

Ранее в этом месяце Китти также посетила другой светское меропряитие — роскошный «Розовый бал» в Лондоне. Британская красавица надела нежно-розовое платье тоже от Dolce & Gabbana, но с декольте-сердвем и украшениями в виже цветов. Ее романтичный образ был самым красивым и ярким того вечера.

Леди Китти Спенсер в Лондоне / © Getty Images

Леди Китти Спенсер в Лондоне / © Getty Images

Образы леди Китти Спенсер (14 фото)

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Getty Images

Китти Спенсер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
100
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie