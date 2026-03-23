Золото, картины и особые ковры: как президенты США декорируют Овальный кабинет и зачем
Овальный кабинет в Белом доме — это основное рабочее место президента США, а также пространство с помощью которого он демонстрируют свою власть и вкусы.
В течение десятилетий этот кабинет меняется вместе с президентами. Цвета стен, шторы, ковер, картины — все это каждый раз переосмысливается новым главой. Кто-то выбирает сдержанность и минимализм, кто-то — классическую торжественность или даже роскошь. Таким образом интерьер кабинета становится своеобразным отражением характера и политического стиля президента.
В центре кабинета обычно оказывается большой рабочий стол, но не менее важной является другая часть пространства — зона у камина. Именно здесь атмосфера меняется наиболее ощутимо и часто именно у камина президенты США принимают гостей. Характерна эта зона тем, что там уже традиционно ставится несколько кресел, небольшой столик, камин украшается декором, а на стене над ним всегда величает какая-то картина.
Современный Овальный кабинет появился в 1934 году при президентстве Франклина Рузвельта. После пожара в Западном крыле здание пришлось перестраивать, и президент решил не просто восстановить кабинет, а изменить его расположение и функциональность. Он перенес его в более приватную часть крыла, при этом его спроектировали так, чтобы он оставался символическим: овальная форма сохранилась как знак открытости, а само пространство стало сочетанием рабочего офиса и места для важных встреч.