Золото, картины и особые ковры: как президенты США декорируют Овальный кабинет и зачем

Дизайн Овального кабинета в Белом Доме / © Associated Press

Реклама

В течение десятилетий этот кабинет меняется вместе с президентами. Цвета стен, шторы, ковер, картины — все это каждый раз переосмысливается новым главой. Кто-то выбирает сдержанность и минимализм, кто-то — классическую торжественность или даже роскошь. Таким образом интерьер кабинета становится своеобразным отражением характера и политического стиля президента.

В центре кабинета обычно оказывается большой рабочий стол, но не менее важной является другая часть пространства — зона у камина. Именно здесь атмосфера меняется наиболее ощутимо и часто именно у камина президенты США принимают гостей. Характерна эта зона тем, что там уже традиционно ставится несколько кресел, небольшой столик, камин украшается декором, а на стене над ним всегда величает какая-то картина.

Надпись на стене «Овальный кабинет» / © Getty Images

Современный Овальный кабинет появился в 1934 году при президентстве Франклина Рузвельта. После пожара в Западном крыле здание пришлось перестраивать, и президент решил не просто восстановить кабинет, а изменить его расположение и функциональность. Он перенес его в более приватную часть крыла, при этом его спроектировали так, чтобы он оставался символическим: овальная форма сохранилась как знак открытости, а само пространство стало сочетанием рабочего офиса и места для важных встреч.

Реклама

Дональд Трамп (2025-по сей день)

Президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи / © Associated Press

Джо Байден (2021-2025)

Президент Джо Байден и президент Израиля Исаак Герцог разговаривают во время встречи / © Associated Press

Дональд Трамп (2017-2021)

Нэнси Пелоси, Майк Пенс, президент Дональд Трамп и Чак Шумер во время встречи / © Associated Press

Барак Обама (2009-2017)

Президент Барак Обама во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном / © Associated Press

Джордж Уокер Буш (2001-2009)

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон во время встречи с президентом Бушем / © Associated Press

Билл Клинтон (1993-2001)

Президент Клинтон во время встречи / © Associated Press

Джордж Герберт Уокер Буш (1989-1993)

Президент Джордж Буш во время встречи с журналистами / © Associated Press

Рональд Рейган (1981-1989)

Президент Рональд Рейган во время встречи / © Associated Press

Джимми Картер (1977-1981)

Президент Джимми Картера во время встречи с губернатором Оклахомы / © Associated Press

Джеральд Форд (1974-1977)

Президент Форд частно встречается с семьей доктора Фрэнка Олсона / © Associated Press

Ричард Никсон (1969-1974)

Президент Ричард Никсон (в центре) беседует с судьями / © Associated Press

Линдон Бейнс Джонсон (1963-1969)

Президент Линдон Б. Джонсон во время пресс-конференции / © Getty Images

Джон Фицджеральд Кеннеди (1961-1963)

Президент Джон Кеннеди беседует с бывшим государственным секретарем Кристианом Гертером и бывшим заместителем государственного секретаря Уильямом Клейтоном / © Associated Press

Гарри Трумэн (1945-1953)

Уолтер Беделл Смит (слева в центре) и президент Гарри С. Трумэн (справа в центре) рассматривают большой глобус / © Getty Images

Франклин Делано Рузвельт (1933-1945)