Золотое платье из Индии: что известно о коронационном наряде королевы Великобритании Александры

Платье королевы Александры / © Getty Images

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Александра была одной из королев-консортов Великобритании, однако сама происходила из не менее почтенной семьи. Она робилась в семье короля Дании Кристиана IX и его супруги Луизы Гессен-Кассельской и была их старшей дочерью.

Александра вышла замуж за Эдуарда VII, принца Уэльского в 1863 году, став таким образом принцессой Уэльской и этот титул носила 38 лет. В обществе ее любили за хороший вкус и манеры, ее называли законодательницей моды, поскольку женщины того времени ее часто копировали. Однако после смерти королевы Виктории в 1901 году, муж Александры стал королем, а она соответственно королевой. Коронация пары состоялась в августе 1902 года.

Королева Александра / © Getty Images

Одним из важных и волнующих моментов для Александры был выбор коронационного платья. Это было не просто вечернее платье, а наряд, который должен был войти в историю, поэтому она хотела что-то особенное и красивое. Согласно статье Дональда Клея Джонсона, в марте 1901 года в Англию вернулась на некоторое время Мэри Керзон — светская львица и вице-королева Индии. В июне она посетила садовую вечеринку, на которую также пришла королева Александра. Мэри была одета в платье из индийской ткани, и королева, которая все еще беспокоилась о том, что она наденет на предстоящую коронацию и связанные с ней церемонии, посмотрев на Мэри поняла, что платье из индийской ткани будет идеальным, поскольку оно не только будет уникальным, но и наглядно продемонстрирует связи между Британией и Индией.

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Ранее королева уже много раз встречалась с леди Керзон, знала о ее вкусе в одежде и поняла, что Мэри — подходящий человек, чтобы позаботиться о коронационном платье, а также о трех дополнительных платьях для других коронационных придворных мероприятий. Она лично попросила Керзон помочь ей с дизайном и предоставила ​​свободу действий в принятии решения о дизайне платья. Но было только несколько пожеланий — мотивы вышивки должны включать цветочные символы Англии, Шотландии и Ирландии, а именно английскую розу Тюдоров, шотландский чертополох и ирландский трилистник.

Портрет королевы Александры / © Getty Images

Поскольку Александра должна была носить тяжелую бархатную мантию с горностаевой отделкой, было решено, что само платье должно быть сшито из легкой ткани, поэтому была выбрана сетчатая ткань с золотой вышивкой. По возвращении в Индию в начале октября леди Керзон немедленно начала работу над этим важным заказом и завершила его к февралю.

Платье королевы Александры на выставке в Лондоне / © Getty Images

Создание платья хранилось в строжайшем секрете, поэтому мнения расходятся относительно того, было ли в Индии сшито все платье или только создана ткань для него. Музейные эксперты все же говорят, что дизайн платья разработан брендом Morin Blossier, а автором вышивки является Маник Чанд. Над вышивкой работало сорок мастериц в Дели, котторые потратили на это пять месяцев.

Когда платье прибыло в Лондон и королева одобрила то, что сделала леди Керзон, его отправили в House of Worth в Париже, где были сделаны соответствующие изменения, чтобы оно точно подошло королеве Александре. Якобы уже там сетчатую ткань с вышивкой наложили на золотую ткань и превратили в финальное платье. Также в дизайне наряда присутствовал проволочный воротник напоминающим о моде шестнадцатого века в Дании и Англии.

Платье королевы Александры на выставке в Лондоне / © Getty Images

Традиционно коронационное платье представляло собой простой белый или кремовый наряд, вдохновленный церковными одеяниями, говорится на Royal Collection Trust. Однако Александра в те годы была новатором моды, известной во всем мире своим стилем, поэтому она выбрала эффектное золотое платье, красиво мерцающее, в электрическом освещении, которое впервые украшало подобное мероприятие. Вероятно, королева хотела создать драматический эффект своим гламурным платьем и будем откровенны — у нее это получилось, ведь даже спустя 123 года со дня коронации, оно выглядит впечатляюще, несмотря на выцветшие от времени цвета.

Платье Александры стало первым королевским нарядом, включавшим национальные символы Британии, традиция продолжалась на всех последующих коронационных платьях, включая платья королевы Елизаветы II и королевы Камиллы.