Золотое правило Елизаветы II: принцесса Уэльская им пользуется постоянно

Кейт Миддлтон стала членом британской королевской семьи более 11 лет назад, но быстро усвоила главное правило, которому научилась у королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа.

Как только Кейт стала женой принца Уильяма и стала исполнять свои обязанности как член королевской семьи, принц Филипп, герцог Эдинбургский, дал ей совет. Правило, которого всегда придерживалась королева Елизавета II и которым, очевидно, гордился и сам Филипп.

Принцесса Уэльская и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Он сказал: "Если будешь думать, что внимание обращено лично на тебя, окажешься в беде. Все внимание к роли, которую ты исполняешь, к твоей работе, а не к тебе как к личности. Ты не знаменитость. Не смотри в камеру. Королева никогда не смотрит в камеру. Посмотри на людей, с которыми разговариваешь. Ты представляешь королевскую семью", - вспоминает слова герцога издание express.co.uk.

Спустя много лет работы в Фирме, принцесса Уэльская хорошо усвоила это правило и пользуется им постоянно. Она практически никогда не смотрит в камеру, когда ее фотографируют, как это делала принцесса Диана или Меган Маркл. Вся ее работа сосредоточена на событии и на людях.

Историк Чандрика Каул говорит: "Кейт олицетворяет пословицу "никогда не жалуйся, никогда не объясняй" так же, как это делала королева во время своего успешного и долгого правления".

Королева Елизавета II, принц Филипп и принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Отметим, что однажды принцу Уильяму предстоит взойти на престол, а его супруге выпадет возможность стать королевой, и к этой роли она уже много лет готовится.

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