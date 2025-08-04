Золотой браслет из 90-х: как выглядит дорогое сердцу королевы Камиллы украшение

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество блистала в белом платье на своем последнем официальном мероприятии перед летними каникулами на прошлой неделе, но, по словам эксперта, в ее образе был один ключевой элемент, который имел особое значение.

В прошлую субботу королева посетила День короля Георга на ипподроме Аскот, где вручила трофей победителю скачек King George VI and Queen Elizabeth Stakes, пишет express.co.uk.

Королева Камилла / © Getty Images

Свой эффектный образ Камилла дополнила фирменным украшением из своей коллекции, которое было в ней с начала 1990-х годов. Это был знаменитый витой золотой браслет Камиллы, который изготовлен из 18-каратного белого и желтого золота и оценивается в 25 000 фунтов стерлингов (более 33 тысяч долларов).

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По мнению экспертов по ювелирным изделиям, его долговечность говорит о том, что он имеет глубокую личную или сентиментальную ценность.

Королева Камилла / © Getty Images

«Королева Камилла носит этот необычный браслет с начала 1990-х годов. Изготовленный из 18-каратного белого и желтого золота, браслет представляет собой чередующиеся нити витой золотой проволоки, создающие динамичный, закрученный эффект вокруг запястья. Хотя его происхождение никогда публично не подтверждалось, многие предполагают, что это украшение работы Дэвида Юрмана, американского ювелира, известного своими фирменными витыми узорами», — говорит Максвелл Стоун, эксперт из Steven Stone.

Также ранее мы показывали, какой ювелирный подарок король Чарльз предположительно преподнес своей супруге на ее день рождения.