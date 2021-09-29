"Золотой" образ Кейт Миддлтон с премьеры "бондианы" сравнивают с луком принцессы Дианы

Вчера вечером в Королевском Альберт-Холле все взоры публики были прикованы к образу супруги принца Уильяма – герцогине Кембриджской Кэтрин.

На премьерный показ бондианы "Не время умирать" во вторник вечером 39-летняя герцогиня Кембриджская надела потрясающее золотое платье с глубоким V-образным вырезом на декольте от своего любимого дизайнера Jenny Packham.

Герцогиня Кейт на премьере фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в 2021 году / Getty Images

Мы уже сравнивали образ Кейт с ее же выходом на премьере фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" в 2015 году и отыскали образ принцессы Дианы на премьере Бонда "Взгляд на убийство" в 1985 году, где она появилась спустя год после рождения второго сына - принца Гарри.

Принцесса Диана на премьере Джеймса Бонда "Взгляд на убийство" в 1985 году / Getty Images

Платье Кейт очень похоже на мерцающее металлическое платье 24-летней принцессы Дианы, которое она надевала более трех десятилетий назад. На премьере A View to A Kill 1985 года принцесса Уэльская появилась вместе с принцем Чарльзом, надев серебряное плиссированное платье со структурированными плечами и элегантным дизайном с обнаженной спиной, которое, вероятно, стало вдохновением для потрясающего золотого ансамбля Кейт.

Принцесса Диана и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда "Взгляд на убийство" в 1985 году / Getty Images

Кстати, в этом году принц Чарльз также присутствовал на премьере "бондианы", вместе с ним была его 74-летняя супруга Камилла, одетая в изящное голубое платье с россыпью камней.

Герцогиня Камилла и принц Чарльз на премьере Джеймса Бонда / Associated Press

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Кейт и Уильям на показе фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (11 фото)

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