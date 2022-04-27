"Золотой стол Путина": дизайнер 6-метрового творения рассказал, когда создал его и сколько он стоит

26 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Внимание снова привлек 6-метровый стол.

Их встреча состоялась в Кремле. Во время нее российский президент оправдывал развязанную войну в Украине уставом ООН. Внимание публики снова привлек 6-метровый стол, за которым диктатор обычно встречается с мировыми лидерами.

Ходили слухи, что золотой гигантский стол, о котором уже по Сети ходят интернет-мемы, Путин использует из-за панической боязни заразиться COVID-19. Выполнен стол в лучших традициях "дорого-богато", и, оказалось, что на самом деле стол не был сделан специально для встреч Путина с высокопоставленными особами во время пандемии.

Владимир Путин и Антониу Гутерриш / Associated Press

Стол создал итальянский предприниматель Ренато Полонья еще 25 лет назад. Итальянской газете Corriere он рассказал, что его мебелью обставлено целое здание в Кремле. Ренато возглавляет компанию Cantù. Он увидел фото своего творения еще во время встречи Путина с Макроном в феврале 2022 года.

"Я узнал его, как только увидел. Я горжусь этим, всегда волнуюсь, когда вижу, что моя работа находится на фоне чего-то важного. Я надеюсь, что это принесет удачу против войны".

Дизайнер рассказал, что стол 6 метров в длину и 2,60 - в ширину. Он выполнен из натурального дерева. Верхняя часть - уникальная деталь, очень сложная в обращении, белый лак с профилями из сусального золота и украшениями ручной работы сверху. А также опроверг слухи о том, что стол специально приобрели во время пандемии, чтобы Путин не беспокоился, что кто-то из его визави сможет его заразить.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Associated Press

"Это может быть полезно для этой цели, но, безусловно, длина не имеет ничего общего с пандемией. Я сделал это 25 лет назад!" - говорит дизайнер.

Господин Полонья рассказал, что этот стол – малая часть всей мебели, которую он сделал на заказ Кремля в 95-97 годах. Его мебель стоит и в президентской резиденции.

"Это было 7000 квадратных метров на двух этажах. Был этот большой зал со знаменитой фотографии Путина и Макрона, а затем много других комнат, включая Екатерининский зал, где проходила одна из встреч G8 в 1997 году. Это была полная работа под ключ. Мебель, полы, буазери (оформления деревянными панелями стен в архитектуре), все корпуса освещения, камины, гипсовые потолки, мраморная отделка на стенах…", - рассказывает дизайнер о своей работе. Сколько стоит конкретно этот стол, он не помнит, но на сегодня такая работа стоила бы примерно 100 тысяч евро.

Владимир Путин / Associated Press

Во время интервью дизайнера спросили, видел ли он, сколько фотоколлажей было создано про этот стол, читал ли он комментарии к снимкам в соцсетях.

"Да, действительно это смешно. Я видел, что кто-то превратил его в качели, гениально. Кто-то еще поставил на него шесты для приватного танца. Они даже превратили его в каток для керлинга. На данный момент можно сказать, что это стол, развивающий творческие способности", - говорит господин Ренато.

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