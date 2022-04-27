"Золотой стол Путина": дизайнер 6-метрового творения рассказал, когда создал его и сколько он стоит

26 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Внимание снова привлек 6-метровый стол.
Их встреча состоялась в Кремле. Во время нее российский президент оправдывал развязанную войну в Украине уставом ООН. Внимание публики снова привлек 6-метровый стол, за которым диктатор обычно встречается с мировыми лидерами.
Ходили слухи, что золотой гигантский стол, о котором уже по Сети ходят интернет-мемы, Путин использует из-за панической боязни заразиться COVID-19. Выполнен стол в лучших традициях "дорого-богато", и, оказалось, что на самом деле стол не был сделан специально для встреч Путина с высокопоставленными особами во время пандемии.
Стол создал итальянский предприниматель Ренато Полонья еще 25 лет назад. Итальянской газете Corriere он рассказал, что его мебелью обставлено целое здание в Кремле. Ренато возглавляет компанию Cantù. Он увидел фото своего творения еще во время встречи Путина с Макроном в феврале 2022 года.
"Я узнал его, как только увидел. Я горжусь этим, всегда волнуюсь, когда вижу, что моя работа находится на фоне чего-то важного. Я надеюсь, что это принесет удачу против войны".
Дизайнер рассказал, что стол 6 метров в длину и 2,60 - в ширину. Он выполнен из натурального дерева. Верхняя часть - уникальная деталь, очень сложная в обращении, белый лак с профилями из сусального золота и украшениями ручной работы сверху. А также опроверг слухи о том, что стол специально приобрели во время пандемии, чтобы Путин не беспокоился, что кто-то из его визави сможет его заразить.
"Это может быть полезно для этой цели, но, безусловно, длина не имеет ничего общего с пандемией. Я сделал это 25 лет назад!" - говорит дизайнер.
Господин Полонья рассказал, что этот стол – малая часть всей мебели, которую он сделал на заказ Кремля в 95-97 годах. Его мебель стоит и в президентской резиденции.
"Это было 7000 квадратных метров на двух этажах. Был этот большой зал со знаменитой фотографии Путина и Макрона, а затем много других комнат, включая Екатерининский зал, где проходила одна из встреч G8 в 1997 году. Это была полная работа под ключ. Мебель, полы, буазери (оформления деревянными панелями стен в архитектуре), все корпуса освещения, камины, гипсовые потолки, мраморная отделка на стенах…", - рассказывает дизайнер о своей работе. Сколько стоит конкретно этот стол, он не помнит, но на сегодня такая работа стоила бы примерно 100 тысяч евро.
Во время интервью дизайнера спросили, видел ли он, сколько фотоколлажей было создано про этот стол, читал ли он комментарии к снимкам в соцсетях.
"Да, действительно это смешно. Я видел, что кто-то превратил его в качели, гениально. Кто-то еще поставил на него шесты для приватного танца. Они даже превратили его в каток для керлинга. На данный момент можно сказать, что это стол, развивающий творческие способности", - говорит господин Ренато.
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