Золотой юбилей: королева Дании Маргрете II отмечает 50-летие на троне

Сегодня исполняется 50 лет со дня вступления на престол королевы Дании Маргрете II.

Маргрете является главой государства Дании, Фарерских островов и Гренландии. Сегодня утром королева начала юбилейный день перед королевскими флагами, которые стоят во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Флаги были доставлены в особняк королевы 50 лет назад, и передача стала первым официальным признаком того, что в стране появился новый монарх.

Королева Маргрете II / Getty Images

Маргрете взошла на престол 14 января 1972 года после смерти своего отца короля Фредерика IX. Сегодня королевская семья примет участие в возложении венков к могиле Фредерика IX и королевы Ингрид в соборе Роскилле.

Королева Маргрете II / Getty Images

Принцесса родилась 16 апреля 1940 года во дворце Амалиенборг. Была названа в честь кронпринцессы Швеции Маргариты Коннаутской - своей бабушки по материнской линии.

Королева Маргрете II / Getty Images

Королева Маргрете II с семьей / Getty Images

Поскольку право на престолонаследие переходило по мужской линии, а у Фредерика IX были лишь дочери, после его смерти трон должен был наследовать его младший брат принц Кнуд. 27 марта 1953 года в закон о престолонаследии были внесены изменения, разрешающие занимать датский престол женщинам. Это позволило принцессе Дании Маргрете принять титул наследной принцессы вместо своего дяди и впоследствии вступить на престол как королеве Маргрете II.

Королева Маргрете II / Getty Images

Отец Маргрете король Фредерик IX произнес свое последнее новогоднее обращение к нации в конце 1971 года, потом он заболел и вскоре скончался. 14 января 1972 года его старшая дочь Маргрете унаследовала трон в возрасте 31 года, став первой женщиной-монархом Дании.

Королева Маргрете II с мужем и сыновьями / Getty Images

Она была провозглашена Королевой с балкона дворца Кристиансборг премьер-министром Йенсом Отто Краагом. Королева Маргрете II отказалась от всех прежних титулов монарха, кроме титула Дании, отсюда и ее подпись "Милостью Божьей, Королева Дании". Королева выбрала девиз: "Божья помощь, любовь народа, сила Дании".

Королева Маргрете II с мужем / Getty Images

После смерти Маргрете II трон унаследует ее старший сын кронпринц Фредерик. У королевы, которая была замужем за французским дипломатом и аристократом, принцем Хенриком (он скончался в 2018 году). есть двое сыновей – старший Фредерик и младший Иоахим.

Королева Маргрете II c сыном Фредериком и невесткой Мэри / Getty Images

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