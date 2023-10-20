Золушка найдена: датская королевская семья разыскала девушку, оставившую туфельку во время приема во дворце

Ее зовут Анна-Софи Торнсе Олесен и она была одной из приглашенных гостей на день рождения датского принца Кристиана – старшего сына кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с сыном принцем Кристианом / Фото: Getty Images

Анна-Софи рассказала датскому изданию Se Og Hør зачем оставила после вечеринки свою золотую туфельку на ступеньках королевского дворца Кристиансборг. Фотографией обуви накануне поделились в Instagram дворца с подписью:

"Это Золушка вчера вечером забыла туфлю?".

"Это должен был быть сказочный финал в стиле Золушки. Я подумала, что это немного забавно, и раньше я говорила об этом со своей семьей и друзьями, и они согласились, что я должна это сделать. Это шанс, которого у тебя больше не будет. Нет, я не думаю, что теперь выйду замуж за принца Кристиана, я надеялась, что кто-то сочтет это забавным, и это также привлечет внимание к королевскому дому", - сказала девушка в интервью.

Кстати, во время приема Анне удалось пообщаться и с именинником. Вот что она рассказала об этом:

"Я действительно не помню, о чем я спрашивала, потому что я была так смущена, но я думаю, что это как-то связано с тем, что он думал обо всем этом - и о том, что пригласил всех этих людей в замок".

Датская золушка Анне-Софи Торнсе Олесен и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Датский дворец уже подтвердил, что обувь вернули ее владелице. Отметим, Анна-Софи была одной из 200 молодых людей из 98 муниципалитетов Дании, а также Фарерских островов и Гренландии, которые получили приглашение на вечеринку по случаю дня рождения от имени муниципалитета Эгедал.

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