Зоркие поклонники заметили: две важные детали в видео принцессы Кейт, где она рассказала о своем диагнозе

В ролике, который Кейт Миддлтон опубликовала 22 марта, она сообщила о том, что лечится от рака.

Принцесса Уэльская раскрыла свой диагноз в эмоциональном видеообращении, которое длилось чуть более двух минут. Смотря ролик, поклонники заметили важные детали, о которых написал MyLondon.

Ролик был снят в среду, 20 марта, BBC Studios в Виндзоре за два дня до начала школьных каникул у детей Кейт – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Кейт специально опубликовала видео в пятницу, когда каникулы уже начались и сказала в ролике, что для нее важно, чтобы ее дети не испытывали стресса из-за ее диагноза.

Записала видео Кейт сидя на скамейке в саду, на фоне цветущей вишни и цветущих нарциссов. Декорация на открытом воздухе, демонстрирующая сезонные цветы, возможно, стала способом развеять любые дальнейшие теории заговора о том, когда было записано видео.

Также на пальце принцессы было ее обручальное и помолвочное кольц. На снимке, опубликованном ко Дню матери Кейт не носила кольца, что вызвало волну слухов и разговоров о том, все ли в порядке в ее браке. Сейчас во избежание любых домыслов принцесса надела кольца.

В видео Кэтрин рассказала, что ей важно, чтобы ее трое детей знали и понимали, что с ней все будет хорошо, а также поблагодарила своего мужа Уильяма за поддержку. Принцесса объяснила, почему ей понадобилось время, чтобы рассказать о своем диагнозе миру.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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