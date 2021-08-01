Звезда "Гарри Поттера" - новая королева: Имельда Стонтон на первом фото в образе Елизаветы II

Поклонники сериала "Корона" с нетерпением ждут его продолжение.

В официальном аккаунте сериала The Crown ("Корона") в Instagram появился новый кадр с английской актрисой Имельдой Стонтон, которая в 5 и 6 сезонах сериала сыграет роль королевы Елизаветы II. Зрителям Имельда хорошо знакома за ролью в "Гарри Поттере", где она сыграла Долорес Амбридж - первого заместителя Министра магии.

Зрителям будет очень интересно посмотреть на то, как Стонтон удастся перевоплотиться в совершенно другую героиню. А на странице сериала уже можно увидеть ее в образе монарха.

Имельда - офицер и командор ордена Британской империи. Обладательница четырех британских театральных наград Лоуренса Оливье и кинопремий "BAFTA", Американской Гильдии киноактеров и Кубка Вольпи за лучшее исполнение главной женской роли.

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В пятом сезоне сериала "Корона" расскажут о самом драматичном периоде для британской королевской семьи – о 1990-х годах. Десятилетие с 90-х по 2000-е называют мрачным для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы, где монарх живет сейчас. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб. Предположительно, во время реставрационных работ от одного из прожекторов загорелась портьера, огонь быстро распространился по всей территории. Трагическим завершением десятилетия стала гибель принцессы Дианы – первой жены наследника королевы – принца Чарльза Уэльского.

Королева Елизавета II встречается с актерами (слева направо), Дереком Якоби, Самантой Бонд и Имельдой Стонтон перед представлением фильма "Группа любителей" в кинотеатре в Лондоне, 17 ноября 2008 года / Associated Press

Напомним, в первых двух сезонах сериала "Корона" роль Елизаветы блестяще сыграла англичанка Клэр Фой, а в третьем и четвертом сезонах ей на смену пришла еще одна англичанка Оливия Колман. Они обе прекрасно справились с ролью, но публике больше полюбилась юная Елизавета в образе Фой.

Когда выйдет пятый сезон, пока что не известно. Планируется, что публика увидит его на экранах не раньше 2022 года. Роль супруга королевы – принца Филиппа исполнит Джонатан Прайс, принцессу Маргарет (сестру королевы) сыграет Лесли Мэнвилл, в роли принцессы Дианы появится австралийка Элизабет Дебики, а роль принца Чарльза достанется Доминику Уэсту. Вторую жену Чарльза – Камиллу Паркер Боулз сыграет Оливия Уильямс.

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