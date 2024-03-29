Звезда "Короны" публично выразил поддержку принцессе Уэльской

33-летний британский актер Джош О’Коннор, сыгравший в сериале Netflix "Корона" принца Чарльза, поделился своей реакцией на новость о диагнозе рака у Кейт. В заявлении, которое потрясло весь мир в прошлую пятницу, будущая королева сообщила, что проходит профилактическую химиотерапию после операции на брюшной полости, проведенной ей в январе этого года.

Джош О’Коннор / Фото: Associated Press

Выступая на премьере своего нового фильма "Претенденты" в Сиднее, актер сказал, что ему "всегда очень жаль" королевскую семью, "вынужденную делать публичные заявления в такое время".

"Я знаю, что это часть их работы, они рождены для этого. И то, как все говорили о Кейт, мне показалось очень грустным. Но я просто надеюсь, что с ней все в порядке, и все думают о ней и отправляют ее добрые пожелания", - сказал актер, цитирует его слова издание express.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, поклонники американской звезды реалити Ким Кардашьян призвали ее извиниться перед принцессой Уэльской за не корректную шутку в столь непростое время для королевской семьи. Но, Ким игнорирует эти призывы.

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