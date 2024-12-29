Звезда на отдыхе: папарацци запечатлели Дженнифер Лопес в баре

Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци на курорте в Аспене.
55-летнюю артистку запечатлели в баре культового магазина одежды в стиле вестерн Kemo Sabe в Аспене, штат Колорадо. Фотографы сделали забавное фото Джей Ло, когда она сидела за столиком с бокалом напитка.
Ранее вечером Дженнифер была замечена, когда она и ее 16-летняя дочь Эмме ходили по магазинам. А также певицу фотографировали в белом пуховике во время прогулки на улице.
Поп-дива наслаждается семейным отдыхом в Колорадо и фотографам удалось сделать уже много фотографий.
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