Звезда на отдыхе: папарацци запечатлели Дженнифер Лопес в баре

Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци на курорте в Аспене.

55-летнюю артистку запечатлели в баре культового магазина одежды в стиле вестерн Kemo Sabe в Аспене, штат Колорадо. Фотографы сделали забавное фото Джей Ло, когда она сидела за столиком с бокалом напитка.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Ранее вечером Дженнифер была замечена, когда она и ее 16-летняя дочь Эмме ходили по магазинам. А также певицу фотографировали в белом пуховике во время прогулки на улице.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой на курорте в Аспене / Фото: Getty Images

Поп-дива наслаждается семейным отдыхом в Колорадо и фотографам удалось сделать уже много фотографий.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Читайте также:

Дженнифер Лопес: уличный стиль, спорт, выходы (10 фото)