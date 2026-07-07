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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, посетила Уимблдонский теннисный турнир

30-летняя британская актриса Эмма Коррин посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Эмма Коррин и Закари Харт

Эмма Коррин и Закари Харт / © Getty Images

Во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в британской столице Эмма Корин приехала со своим коллегой Закари Хартом и они были запечатлены на трибунах.

Эмма была одета в красный кардиган, под которым была синяя блузка, у нее на лице были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, а каштановые короткие волосы аккуратно уложены.

Эмма Коррин и Закари Харт / © Getty Images

Эмма Коррин и Закари Харт / © Getty Images

Эмма Коррин известна тем, что сыграла в сериале «Корона» роль принцессы Уэльской Дианы.

Напомним, вчера на Уимблдоне появились Кэрол Миддлтон и ее младшая дочь Пиппа Миддлтон.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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