Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, посетила Уимблдонский теннисный турнир

Эмма Коррин и Закари Харт / © Getty Images

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Во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в британской столице Эмма Корин приехала со своим коллегой Закари Хартом и они были запечатлены на трибунах.

Эмма была одета в красный кардиган, под которым была синяя блузка, у нее на лице были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, а каштановые короткие волосы аккуратно уложены.

Эмма Коррин и Закари Харт / © Getty Images

Эмма Коррин известна тем, что сыграла в сериале «Корона» роль принцессы Уэльской Дианы.

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Напомним, вчера на Уимблдоне появились Кэрол Миддлтон и ее младшая дочь Пиппа Миддлтон.

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