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Звезда сериала "Корона", сыгравшая принцессу Диану, посетила Уимблдонский теннисный турнир
30-летняя британская актриса Эмма Коррин посетила Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.
Во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета в британской столице Эмма Корин приехала со своим коллегой Закари Хартом и они были запечатлены на трибунах.
Эмма была одета в красный кардиган, под которым была синяя блузка, у нее на лице были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, а каштановые короткие волосы аккуратно уложены.
Эмма Коррин известна тем, что сыграла в сериале «Корона» роль принцессы Уэльской Дианы.
Напомним, вчера на Уимблдоне появились Кэрол Миддлтон и ее младшая дочь Пиппа Миддлтон.
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