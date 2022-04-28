Звезды футбола поддержали благотворительный проект для реабилитации жертв войны в Украине

Шовковский, Ярмоленко и Зинченко присоединились к проекту, занимающемуся реабилитацией людей, пострадавших от войны.

Звезды футбола — Александр Шовковский, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко — приобщились к благотворительному проекту "Понад усе", который занимается реабилитацией всех пострадавших от военной агрессии России — физической и психологической.

Благотворительный проект взял на себя миссию помогать детям и взрослым с восстановлением. Число жертв, к сожалению, растет ежедневно, а реабилитация – более 50% на пути к выздоровлению. Даже после завершения боевых действий и нашей победы восстановление пострадавших потребуется еще долгое время.

Физические упражнения, массажи, работа со специалистами разных профилей, упражнения в воде, психологическая поддержка – обязательные этапы. Проект помогает с протезированием, ведет переговоры с украинскими специалистами и иностранными партнерами из Польши.

Главная задача сейчас – собрать средства для оплаты врачей, медикаментов, протезирования и привлечься максимальной поддержкой. На содержание одного человека за весь период лечения нужно в среднем 2-3 тысячи долларов с проживанием, питанием, медикаментами и уходом, а реабилитацию может проходить около сотни человек одновременно.

К проекту уже присоединились Международный благотворительный фонд "Справедливость", "Украинская спортивная клиника", Resort Medical Park, профессиональные врачи, психологи и реабилитологи. Пациентам могут делать гемодиализ, МРТ, КТ, анализы от сети лабораторий, а клиника женского здоровья будет оказывать физическую помощь пострадавшим от сексуального насилия.

В команде есть также пластический хирург, который будет делать операции пострадавшим от ожогов и осколочных ранений лица.

Подать заявку на получение профессиональной физической и психологической помощи могут все желающие на сайте с помощью специальной формы. Можно также присоединиться к финансовой поддержке.

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