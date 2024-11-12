Звезды на бранче: Алла Мазур в шоколадной юбке, Анастасия Цимбалару – в костюме цвета бургунди

В Киеве, в ресторане греческой кухни MIYA, состоялся бранч и public talk, на котором обсудили тему "Поддержка в паре" по мотивам романтической драмы "Время жить", организованное Viva!, "Единая" и дистрибьютором ленты в Украине Adastra Cinema.

В мероприятии приняли участие автор и ведущая "ТСН. Тиждень" на телеканале "1+1 Марафон" Алла Мазур, актриса театра и кино Анастасия Цимбалару, психолог и психотерапевт Елена Шершнева и нутрициолог Наталья Дубовик.

Анастасия Цимбалару, Алла Мазур, Елена Шершнева, Людмила Грицфельдт, Наталья Дубовик/Фото Максим Лисовой

Алла Мазур/Фото Максим Лисовой

Спикеры смотрели отрывки из фильма и высказывали свои мысли о том, как нужно поддерживать друг друга в паре, как строить экологические отношения, вместе преодолевать разные трудности и находить взаимопонимание.

Елена Шершнева/Фото Максим Лисовой

К обсуждению присоединились также модератор бранча Людмила Грицфельдт, певица Анна Добрыднева, инфлюэнсер Алиса Дикалова, организаторы ивента – Анна Луценко и Ольга Женевская.

Участницы ивента продемонстрировали красивые стильные образы. Предлагаем их рассмотреть.

Алла Мазур сочетала белый свитер от украинского бренда Stimma с плиссированной юбкой миди трендового оттенка – шоколадного. Лук телеведущая дополнила тонким черным ремешком с крокодиловым принтом и черными туфлями из эфирного гардероба.

Алла Мазур и Елена Шершнева/Фото Максим Лесной

Анастасия Цимбалару выбрала для своего появления замшевый костюм цвета бургунди, состоявший из жакета прямого кроя и мини-юбки, черную блузку, черные капроновые колготы и черные замшевые остроносые туфли.

Анастасия Цимбалару/Фото Максим Лисовой

Елена Шершнева была одета в бордовую водолазку, черную кожаную юбку-карандаш и черные капроновые колготки. К своему аутфиту она добавила красно-белое ожерелье и черные лакированные туфли-лодочки.

Елена Шершнева/Фото Максим Лисовой

Наталья Дубовик предпочла серый жакет, серую замшевую плиссированную юбку и молочный джемпер. Наряд она сочетала с коричневыми кедами от Michael Kors, которые имели белую подошву и логотип бренда с леопардовым принтом.

Наталья Дубовик, Анна Добрыднева, Анна Луценко, Ольга Женевская, Ольга Кузнецова/Фото Максим Лисовой

Анна Добрыднева скомбинировала красный комбинезон с белой водолазкой и белыми ботинками на грубой подошве.

Анна Добрыднева/Фото Максим Лисовой

Участницы бранча/Фото Максим Лисовой

Ольга Женевская, Елена Шершнева, Людмила Грицфельдт, Алла Мазур, Анастасия Цимбалару, Анна Луценко/Фото Максим Лисовой

Анастасия Цимбалару/Фото Максим Лисовой

Алла Мазур и Дана Маслюк/Фото Максим Лисовой

Алла Мазур и Ольга Женевская/Фото Максим Лисовой

Алла Мазур и Алина Онопа/Фото Максим Лисовой

Ольга Женевская, Нина Домбровская, Анна Луценко/Фото Максим Лисовой

Ольга Женевская, Ольга Конова, Анна Луценко, Алина Онопа/Фото Максим Лисовой

Ольга Женевская, Анастасия Цымбалару, Екатерина Петренко, Анна Луценко /Фото Максим Лисовой

Алиса Дикалова, Алла Мазур, Виктория Шептиенко

О фильме:

В ленте главные роли сыграли Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд.

Это история об успешной шеф-кухаре Алмут (Флоренс Пью), которая случайно сбивает на машине переходящего дорогу мужчину Тобиаса (Эндрю Гарфилд). Этот случай полностью изменяет жизнь обоих. В них завязывается роман, доказывающий, что любовь может объединять совершенно разных людей. Гармонию в их отношениях нарушает болезнь девушки (рак яичников). Тобиас и Алмут пытаются поддерживать друг друга и преодолевать вместе трудности.

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