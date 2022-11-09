Звезды пятого сезона "Короны" представили сериал на премьере в Лондоне

Актеры Имельда Стонтон, сэр Джонатан Прайс, Доминик Уэст и Элизабет Дебики вышли на красную дорожку в Лондоне перед своим дебютом в популярном сериале Netflix.

Сериал "Корона", премьера пятого сезона / Фото: Associated Press

Роль королевы Елизаветы II играет Имельда Стонтон, она сменила на этом "посту" Оливию Колман, сыгравшую роль монарха в предыдущих двух сезонах. Джонатан Прайс предстанет в роли герцога Эдинбургского. Ну а роли принцессы Дианы и принца Чарльза играют Элизабет Дебики и Доминик Уэст.

Дебики вышла на дорожку в черном платье с открытым декольте, к которому сверху был пришпилен красный мак. Почему британцы носят красный мак на груди в ноябре, мы вам уже рассказывали ранее. Также актриса собрала волосы в прическу, сделала макияж и надела разные золотые серьги, браслеты и кольцо на палец.

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Элизабет Дебики / Фото: Associated Press

Имельда Стонтон была в брючном костюме, белой рубашке и черном галстуке. В костюмах были и мужчины.

Сериал "Корона", премьера пятого сезона / Фото: Associated Press

Также на премьере блистала Джиллиан Андерсон, она надела черное джинсовое платье без рукавов, расшитое металлическими застежками, дополнив наряд босоножками оттенка металлик и сделав контрастный красных педикюр. Волосы актриса собрала в прическу, сделала легкий макияж и надела маленькие золотые серьги-кольца. В "Короне" 54-летняя Джиллиан играет премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

В пятом сезоне создатели сериала покажут знаменитое интервью принцессы Дианы для BBC в программе Panorama, где она рассказала о жизни во дворце. "Я не уйду тихо, - говорит она. - Я буду сражаться до конца". Также будет много о жизни Дианы и Чарльза и о сложном для королевы Елизаветы II 1992 году. Пятый сезон станет предпоследним для шоу, вдохновленного жизнью британской королевской семьи. Уже названы имена актеров, которые сыграют в шестом и заключительном сезоне сериала. Его создатель Питер Морган ранее подтвердил, что шестой сезон станет последним.

Актеры сыгравшие принцев Гарри и Уильяма / Фото: Associated Press

Читайте также: