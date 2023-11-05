Звезды в реальной жизни: королеву Летицию подловили в ювелирном магазине

В Instagram опубликовали фотогарфии с визита Ее Величества и написали:

"Летиция снова посетила нас в @biocultura. Мы очень благодарны и полны эйфории за этот визит, во время которого, конечно же, была увезена еще одна наша серебряная драгоценность.

Мы уверены, что снова увидим ее в наших украшениях, как она это делала дважды. Максимум счастья!".

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Королева Летиция выглядела максимально просто и была в пальто от Springfield, которое держала в руках, также она была в бордовом удлиненном джемпере и черных узких брюках. Ее волосы были распущены, а через плечо висела сумка от Boss.

Королева Летиция приобрела какое-то новое украшение, с которым, скорее всего, мы скоро увидим ее на публике.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, в пятницу с Ее Величеством произошла странная ситуация на публике. Какая-то незнакомка хотела похлопать по щеке королеву Летицию, а мы показывали, как отреагировала королева.

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