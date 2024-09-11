Трогательно и нежно: Кейт и Уильям впервые поцеловались на публике после свадьбы

Принцесса сообщила радостную новость - она успешно завершила курс химиотерапии. Опубликованное видео получилось очень нежным, личным и семейным.
Обычно члены британской королевской семьи очень сдержанные, ведь согласно протоколу, им запрещено проявлять эмоции друг к другу или к своим детям на публике, поэтому они не держаться за руки, не целуются и не обнимаются. Кейт и Уильям немного обошли это строгое правило и научились проявлять нежность и заботу немного иначе - супруги нежно кладут руки на спину друг другу. Этот милый жест неоднократно фиксировали фотографы. Однако в новом семейном видео, которое семья опубликовала в своих соцсетях, чтобы сообщить о завершении прохождения принцессой курса химиотерапии, Кейт и Уильям впервые продемонстрировали свои чувства публично.
В трогательном и эмоциональном ролике они много обнимали своих троих детей и друг друга. Такого проявления чувств ранее они не показывали.
А затем Уильям поцеловал Кейт в щеку.
Был и еще один поцелуй. Вместе с детьми они дурачились на пляже и начали обнимать Кейт, после чего Уильям снова поцеловал жену, но уже в шею.
Также пара просто была запечатлена в объятиях друг друга.
Напомним, что первым и последним публичным поцелуем до этого момента Кейт и Уильяма был их свадебный. Они поженились в 2011 году в Вестминстерском аббатстве. Поцеловались молодожены на балконе Букингемского дворца.
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