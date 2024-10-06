Звучит аппетитно: принцесса Кейт назвала два любимых блюда, которые готовит дома

Принцесса Уэльская Кейт всегда была очень практичной мамой для своих детей и любит готовить еду дома самостоятельно.

Конечно, вряд ли семья Уэльских полноценно отказалась от повара, но Кейт иногда становится у плиты, чтобы порадовать свою семью чем-то вкусным.

Ранее во время разных визитом Кэтрин рассказывала, что ей нравится готовить для 11-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи. А во время выступления на BBC Radio 1 с мужем принцем Уильямом в прошлом году Кейт сказала, что скорее всего, приготовит одно из двух своих фирменных блюд — карри или лосося терияки в тот вечер, пишет express.co.uk.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Getty Images

Принц Уильям, между тем, не любит очень острые блюда. По его словам слишком острая пища заставляет его потеть.

Помимо карри Кейт также рассказала, как сильно она и ее дети любят готовить итальянскую еду. Об этом принцесса говорила время визита в начальную школу Лаванды. Старшие дети всегда привлекаются к приготовлению блюд и им это очень нравится. Особенно Джорджу и Шарлотте интересно готовить пиццу и замешивать тесто.

Также известно, что принцесса Уэльская всегда сама печет торты на дни рождения своих детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Кэтрин вернулась к работе после продолжительного перерыва из-за лечения рака. Она посетили мероприятие в Виндзорском замке.

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