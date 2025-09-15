- Дата публикации
Звучит неожиданно: принц Гарри дал единственный комментарий после встречи с королем Чарльзом
На прошлой неделе принц Гарри был не только в Киеве, но и в Лондоне, где у него состоялся ряд встреч и долгожданное чаепитие с отцом королем Чарльзом III.
Встреча отца и сына стала возможной лишь потому, что принц Гарри пообещал, что не вынесет из кабинета Кларенс-хауса ни одного лишнего слова на публику. Но журналисты, конечно же, не могли не спросить у герцога Сассекского, как прошел его визит в Лондон и встреча с отцом, которого Гарри не видел почти два года.
Встреча, «частное чаепитие» между ними, длилась 55 минут — почти вдвое больше времени, которое Гарри получил во время прошлого визита в 2024 году (тогда они общались около 25 минут).
После того, как герцог покинул Кларенс-хаус журналисты спросили его о возможности дальнейших встреч с королем, на что Гарри коротко ответил:
«В центре внимания должен быть мой отец», — имея ввиду, что он не намерен ничего комментировать, цитирует его слова The Sun.
После четырехдневной поездки представитель Гарри рассказал, как ему «нравилось встречаться со старыми друзьями» и коллегами.
Напомним, после визита в Лондон принц Гарри совершил неожиданную поездку в Украину. Он посетил Киев, пообщался с ветеранами, побывал в музее и почтил память погибших от российских атак людей и военных. А на вокзале ему сделали милый подарок и теперь все ждут, увидят ли его в сторис у супруги принца — Меган Маркл.
15 сентября британский принц, к слову, празднует 41-летие. Мы собрали подборку его милых детских фотографий в честь этого.