Звучит неожиданно: принц Гарри дал единственный комментарий после встречи с королем Чарльзом

Принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Встреча отца и сына стала возможной лишь потому, что принц Гарри пообещал, что не вынесет из кабинета Кларенс-хауса ни одного лишнего слова на публику. Но журналисты, конечно же, не могли не спросить у герцога Сассекского, как прошел его визит в Лондон и встреча с отцом, которого Гарри не видел почти два года.

Встреча, «частное чаепитие» между ними, длилась 55 минут — почти вдвое больше времени, которое Гарри получил во время прошлого визита в 2024 году (тогда они общались около 25 минут).

Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

После того, как герцог покинул Кларенс-хаус журналисты спросили его о возможности дальнейших встреч с королем, на что Гарри коротко ответил:

Реклама

«В центре внимания должен быть мой отец», — имея ввиду, что он не намерен ничего комментировать, цитирует его слова The Sun.

После четырехдневной поездки представитель Гарри рассказал, как ему «нравилось встречаться со старыми друзьями» и коллегами.

Напомним, после визита в Лондон принц Гарри совершил неожиданную поездку в Украину. Он посетил Киев, пообщался с ветеранами, побывал в музее и почтил память погибших от российских атак людей и военных. А на вокзале ему сделали милый подарок и теперь все ждут, увидят ли его в сторис у супруги принца — Меган Маркл.

Принц Гарри на вокзале в Киеве и Юлия Свириденко

15 сентября британский принц, к слову, празднует 41-летие. Мы собрали подборку его милых детских фотографий в честь этого.