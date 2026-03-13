ТСН в социальных сетях

Общество
254
2 мин

Звучит совсем не лестно: как называли экс-принца Эндрю в детстве

Когда-то Эндрю Маунтбаттен-Виндзор считался «любимым сыном» королевы Елизаветы II и наслаждался всеми атрибутами роскошного королевского образа жизни. Его даже считали одним из самых популярных членов королевской семьи.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Маленький принц Эндрю с сесрой Анной и отцом принцем Филиппом

Маленький принц Эндрю с сесрой Анной и отцом принцем Филиппом / © Getty Images

Спустя десятилетия Эндрю был лишен всех своих прежних титулов и званий своим братом, королем Чарльзом. К тому же, сейчас ведутся переговоры об исключении его из линии престолонаследия, и он был полностью изгнан из поместья, в котором прожил два десятилетия и отстранен от общественной жизни.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Однако, судя по всему, с самого начала Эндрю представлял собой большую проблему, чем его братья и сестры, Чарльз, принцесса Анна и принц Эдвард, пишет журнал Hello!. Это привело к тому, что его няня, Мейбл Андерсон, даже дала ему довольно нелестное прозвище, как пишет Найджел Кауторн в своей книге «Конец монархии и Эпштейн».

Королева Елизавета II с младшими детьми — принцем Эдвардом и Эндрю / © Getty Images

Королева Елизавета II с младшими детьми — принцем Эдвардом и Эндрю / © Getty Images

Из-за его капризов и упрямого характера она называла Эндрю «Малышом-ворчуном», а иногда и «юным проказником». Найджел писал: «Он постоянно проказничал, например, вытаскивал все батарейки из радиоприемника Мейбл или связывал шнурки часовых».

«В отличие от Чарльза и Анны, которые родились до того, как их мать Елизавета стала королевой, у него было семь детских комнат в четырех дворцах, бесконечные роскошные угощения и гораздо больше внимания со стороны матери».

Королева Елизавета II и принц Эндрю / © Getty Images

Королева Елизавета II и принц Эндрю / © Getty Images

А после того, как одна из его выходок лишила ее возможности смотреть скачки по телевизору в Букингемском дворце, ей пришлось прокомментировать ситуацию: «Он не всегда бывает лучиком света в доме».

Ранее, мы уже вспоминали, как воспитание королевы Елизаветы II сказалось на будущем Эндрю и повлияло на формирование его характера. И, как оказалось, повлияло не самым лучшим образом.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

254
