Зять принцессы Анны рассказал, как засветил трусы перед своей тещей

Недавно на шоу "Я знаменитость… Вытащи меня отсюда!" бывший регбист рассказал, как потерпел фиаско перед своей свекровью. Майк откровенно рассказал о том, как увлечен танцами на разных мероприятиях, что его костюмы и, в частности, брюки, рвутся в самый неподходящий момент. И поделился забавной историей:

"У меня было что-то вроде 30-летия, это было в стиле диско 70-х. Я танцевал на танцполе. На мне были штаны клеш, но они были довольно облегающими. Ничто никогда не подходит регбисту так, как обтягивающие штаны. Так что я танцевал со своей свекровью, и одно неловкое движения - и мои штаны порвались", - поделился Майк, пишет People.

Муж Зары рассказал, что штаны порвались прямо на глазах у принцессы Анны, и она увидела его трусы-боксеры, которые были в тот день на нем. Принцесса Анна отреагировала сдержанно и просто ушла с танцпола. Но ситуация получилась конфузная.

Принцесса Анна, Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Анна и ее дочь Зара очень близки, и, вероятно, с зятем Майком у королевской принцессы тоже хорошие отношения.

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