Зять принцессы Анны рассказал, как называет свою жену Зару Тиндалл дома
Майк Тиндалл рассказал о милом прозвище, которое он и его жена Зара используют друг для друга вне поля зрения общественности.
Бывший игрок сборной Англии по регби, женат на дочери принцессы Анны с 2011 года.
Майк поделился новыми подробностями об их семейной жизни в интервью изданию Woman & Home, позволив поклонникам королевской семьи заглянуть в их простые и непринужденные отношения.
На вопрос о том, есть ли у пары ласковые прозвища друг для друга, Майк ответил утвердительно.
«Если это прозвища, то это Зи и Майки-Т», — сказал 47-летний мужчина, который живет со своей семьей на ферме Астон, отреставрированном фермерском доме в поместье принцессы Анны Гаткомб-Парк.
Рассказывая о том, как им удается совмещать насыщенную семейную жизнь с работой и публичными выступлениями, Майк признался: «Это может быть очень стрессово. Вы пытаетесь сделать все сразу, и это сложно. Но вы найдете способ. Весь смысл в том, чтобы найти способ и сделать это, получая при этом удовольствие. По крайней мере, мы к этому и стремимся», сказал Майк.
Напомним, в этом же интервью Тиндалл рассказал интересный факт о будущей королеве — принцессе Уэльской.