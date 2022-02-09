OLED-ноутбук от ASUS – самый лучший подарок на День влюбленных

Удивите свою половинку изысканным подарком, который не только стильно выглядит и быстро работает, но и приносит настоящее наслаждение для глаз. OLED-дисплеи в новых мобильных устройствах ASUS воспроизводят красочное и невероятно контрастное изображение, гарантирующее комфорт во время работы и незабываемые впечатления от просмотра любимых фильмов.

Предлагаем пять причин выбрать ноутбук или планшет ASUS OLED уже сегодня.

Причина первая: невероятно глубокий черный

В дисплее OLED каждый из миллионов пикселей излучает свет, поэтому, когда нужно показать черный цвет, пиксель просто выключится, чтобы придать темный черный цвет. Способность дисплея воспроизводить глубокие оттенки черного поможет увидеть незаметные детали. Вы будете удивлены, как многое сможете разглядеть в любимых фильмах!

Причина вторая: настоящие оттенки

Устройства ASUS с OLED-экраном придают чрезвычайно реалистичное изображение с охватом "кинематографической" цветовой гаммы DCI-P3. Точное цветовое воспроизведение не только делает содержимое привлекательным, это также важно для дизайнеров и представителей многих других профессий, работающих с графикой.

Причина третья: четкость при любой яркости

На обычных ЖК-дисплеях с уменьшением яркости экрана резко ухудшается уровень детализации и качество воспроизведения цвета. Устройства ASUS с OLED-экраном гарантируют высокую цветоточность при любом уровне яркости. Можно свободно регулировать яркость экрана так, чтобы она соответствовала окружающему освещению.

Причина четвёртая: на 70% меньше синего света

При работе за экраном синяя составляющая света может вызвать дискомфорт и даже ухудшать качество сна. Однако благодаря свойствам технологии OLED устройства ASUS излучают на 70% меньше вредного синего света, что подтверждено независимыми лабораториями TÜV Rheinland и SGS. В отличие от традиционной фильтрации синего света качество воспроизведения цветов при этом не ухудшается.

Причина пятая: плавность отображения

Дисплеи OLED в устройствах ASUS имеют самый быстрый отклик среди любых дисплеев портативных устройств. Это делает максимально плавным воспроизведение динамических сцен, уменьшает задержку во время игр и гарантирует прокрутку текста без размытия.

Устройства ASUS OLED с воспроизведением настоящего черного, роскошными цветами, низким уровнем синего света и плавностью отображения повлекли за собой настоящую революцию в восприятии зрительных образов.

Устройства ASUS с OLED-экранами

Ассортимент устройств ASUS, оснащенных дисплеями OLED, охватывает широкий перечень моделей: от мощных устройств, ориентированных на разработчиков мультимедийного контента, до ультратонких и очень легких моделей для современной мобильной жизни.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED — одно устройство для работы и развлечений

Vivobook 13 Slate OLED – ноутбук-трансформер, созданный для мобильного образа жизни. Он легко адаптируется ко всему, что бы ни делал его владелец: работа, обучение, отдых или общение. Поддержка стилуса ASUS Pen 2.0 со сменными наконечниками разных типов придется по вкусу всем творческим людям, а ценители развлечений непременно оценят качественное изображение на 13-дюймовом OLED-дисплее с технологией Dolby Vision, дополненное волшебным звучанием встроенных аудиосистем.

Vivobook 13 Slate OLED легко трансформируется из ноутбука в планшет и обратно – достаточно подключить или отсоединить полноразмерную клавиатуру. В режиме ноутбука устройство открывается на любой удобный угол до 170°.

Zenbook 14X OLED – красочное изображение, настоящая мобильность

Zenbook 14X OLED – изящный, легкий, компактный ноутбук, в конфигурацию которого входят новейший процессор и высокопроизводительная графика. Среди его преимуществ – OLED-дисплей с тонкой рамкой с превосходными характеристиками (разрешение до 4K, технология HDR, соотношение сторон 16:10), раскрывающийся на 180°, а также эксклюзивная цифровая панель ASUS NumberPad 2.0, совмещенная с тачпадом. Встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную и быструю аутентификацию в системе – достаточно одного касания!

Zenbook 14X OLED весит всего 1,4 кг, а толщина его корпуса составляет 15,9 мм. Такое устройство поместится практически в любую сумку и не станет обузой в пути. Полноценный комплект портов позволит легко подключить к ноутбуку всю необходимую периферию, а его самого – к компьютерной сети. Невероятно стильный, продуктивный и легкий Zenbook 14X с OLED может стать отличным подарком на День влюбленных.