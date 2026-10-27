От Японии до Бразилии: маленькие украинцы со всего мира установили национальный рекорд

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Ко Дню украинской письменности и языка, который отмечается 27 октября, был установлен особый национальный рекорд, объединивший маленьких украинцев из разных уголков мира.

24 октября 2026 года состоялся международный детский онлайн-марафон поэзии, посвященный украинскому языку, в котором приняли участие 115 детей-чтецов со всех обитаемых континентов мира.

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Это событие было внесено в Национальный реестр рекордов Украины в номинации «Наибольшее количество детей-чтецов с пяти континентов в детском онлайн-марафоне поэзии об украинском языке».

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Организатором масштабного поэтического марафона выступила международная онлайн-школа украинского языка и культуры «ЦВІТ».

В ходе мероприятия дети читали стихи о красоте, силе и неповторимости родного языка. Для многих участников украинское слово стало особым символом связи с Родиной, ведь часть детей была вынуждена покинуть Украину из-за полномасштабного российского вторжения, а некоторые родились уже за рубежом.

Несмотря на тысячи километров, разделяющих участников, их объединила любовь к украинскому языку, культуре и своим корням.

«Весь мир услышал украинский язык. Ведь украинский язык живет в ваших сердцах и в ваших ротиках, когда вы на нем говорите», — обратилась к маленьким участникам основательница школы «ЦВІТ» Леся Дуда.

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К марафону присоединились дети из Украины, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии, Швеции и других европейских стран. Украинские стихи также звучали в США, Канаде, Бразилии, Перу, Японии, Австралии, Кении и странах Азии.

В исполнении маленьких чтецов прозвучали как известные произведения украинских поэтов, в частности «Мова рідна, слово рідне» Сидора Воробкевича и «Напучування» Ивана Малковича, так и авторские стихи учителей украинского языка, работающих с детьми за рубежом.

С приветственным словом к участникам обратилась уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Национальный рекорд официально зафиксировала Лана Ветрова, руководительница Национального реестра рекордов Украины.

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Организаторы марафона также выразили благодарность родителям, которые даже вдали от Украины сохраняют родной язык в своих семьях, а также учителям, которые помогают детям за рубежом не терять связь с украинской культурой.

Этот поэтический марафон стал также символическим напоминанием о том, что украинский язык не знает границ. Он продолжает жить и звучать везде, где есть украинцы, объединяя разные поколения и континенты.

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