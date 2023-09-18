Откройте вселенную янтарных оберегов от «Янтарь Полесья»

Эти вещи призваны поддержать в сложные времена, ведь они успокаивают, дарят согласие и радость, способствуют психологической разгрузке, вселяют надежду на лучшее. Новинки представлены в официальных магазинах в Киеве, Львове, Днепре, Луцке и Ровно, а также интернет-каталоге, где их можно приобрести с доставкой.

ЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

С самого начала полномасштабного вторжения персонал компании, как и большинство украинцев, активно вовлечен в волонтерскую и благотворительную деятельность. Некоторые из наших работников стали в ряды ВСУ, другие же помогают армии, заботятся об ВПЛ, участвуют в социальных проектах – и одновременно выполняют свои должностные обязанности и осваивают инновационные технологии, чтобы радовать клиентов качественными и стильными изделиями из солнечных самоцветов. Однако столь интенсивная нагрузка не проходит бесследно – она приводит к эмоциональному выгоранию, неврозам, депрессиям, паническим атакам и даже суицидальным мыслям. И это не редкая проблема – сейчас с подобными проявлениями сталкивается до 95% граждан.

Именно поэтому «Янтарь Полесья» предлагает подборку реликвий, которые могут стать источником духовного утешения. Истовая молитва, медитация, обращение к стихии или Роду – все это отвлекает от текущих забот, позволяет овладеть собой и обрести внутреннее равновесие. Исследование ученых-психиатров из университетов Иерусалима (Израиль) и Огайо (США) доказывает: такие практики примерно на 44,5% снижают вероятность тяжелого шока или посттравматического стрессового расстройства, а также ускоряют адаптацию и восстановление. А Виктор Франкл (австрийский философ и психотерапевт, выживший в концлагере Аушвиц) уверял, что подобные занятия привносят в существование осмысленность и размеренность.

Следовательно, янтарная христианская святыня, подвеска, ладанка, автомобильный оберег, браслет или кулон-эзотерический символ – не просто элемент наряда или декора, но и хороший инструмент для саморегуляции. Искренняя вера наделит их чудодейственными свойствами, превращая в средство общения со сверхъестественными силами или собственным подсознанием. Эти предметы – своеобразный «якорь» для психики, спасающий от апатии, отчаяния и душевного опустошения.

СОЛНЕЧНЫЕ КАМНИ – УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Залогом животворного эффекта наших изделий является и сам материал. Натуральный янтарь издавна символизировал Солнце, огонь, положительную

энергетику. Предки верили, что он отгоняет злых духов, сглаз, болезни и смерть, поэтому золотистые самоцветы вручали правителям, молодоженам, путешественникам, роженицам и озорным малышам. Позже застывшей смолой украшали сакральные объекты, чтобы продемонстрировать их божественную сущность – мерцающее сияние, струившееся от драгоценностей, наглядно олицетворяло благодать Небесного Царства. А еще искрящимися камнями инкрустировали кошельки – чтобы везло в финансовых делах; оружие и воинские доспехи – для удачи, защиты от ран и скорейшей победы; домашнюю утварь, чтобы привлечь в дом благополучие и уют.

Уже в ХХ ст. лабораторные эксперименты доказали, что подобные верования были не безосновательны. В частности, химический состав полесского янтаря включает в себя такие целебные микроэлементы, как йод, цинк, магний, кальций и селен. Однако наиболее полезным соединением в нем является одноименная кислота и эфирное масло – они нормализуют сон, сокращают выработку адреналина и кортизола (гормонов, провоцирующих чрезмерную тревожность или агрессию), укрепляют иммунитет, предупреждают заболевания легких, суставов и желудочно-кишечного тракта, улучшают общее состояние организма. Если же прикасаться к теплым самоцветам пальцами или перекатывать их в ладони, как четки, они будут массировать биологически активные точки – это «заземляет» в текущем моменте, снимает мышечные спазмы и расслабляет.

Немаловажную роль играет палитра застывшей смолы. Желтые, оранжевые и коньячные оттенки ободряют, увеселяют, повышают инициативность, концентрацию внимания и креативность. От созерцания красного учащается пульс и растет артериальное давление, человек становится коммуникабельным и подвижным. Оливково-зеленые краски, которыми лучатся добытые в Ровенской, Житомирской и Волынской областях камни, вызывают чувство безопасности и защищенности. Темные, чуть ли не черные самоцветы подталкивают к глубоким размышлениям и полному сосредоточению на поставленной перед собой задаче, а белые – освобождают разум от стереотипов.

Наши мастера учитывают эти и многие другие нюансы, чтобы изготовить действительно совершенные вещи. Далее – подробнее об их разновидностях.

Какими бывают янтарные иконы?

В ассортименте есть как образы в католической традиции (высыпанные из застывшей смолы копии полотен Рафаэля Санти, Рогира ван дер Вейдена, Леонардо да Винчи), так и православные святыни, выполненные по старинным канонам. Искать же личную реликвию можно по зову сердца или руководствуясь более формальными требованиями. Например, в доме каждого верующего должны быть иконы Спасителя и Девы Марии. А вот их тип владелец выбирает индивидуально: Ветхозаветная Троица, Пантократор или Мандилион, Одигитрия, Элеуса или Оранта – наши консультанты объясняют различия между этими категориями и подсказывают, какой смысл они несут.

К двум центральным образам часто прилагается лик Николая Чудотворца – его умоляют простить грехи, понять, наставить на верный путь, спасти от опасностей и

недоброжелателей – персонального покровителя. На таких святынях увековечивают ангела-защитника, тезоименного праведника (того, в чью честь человек получил имя) или профессионального патрона: например, о военных заботятся архангел Михаил и великомученик Юрий Змееборец, о врачах – чудотворец Пантелеймон, об учителях – св. Кирилл и Мефодий.

Хороший обычай – дарить самоцветные реликвии на определение важных жизненных этапов. Парам, вступающим в брак, понадобятся венчальные иконы, а младенцу – мерная (ростовая), длина которой точно соответствует его росту на момент рождения. Для гармонии в семье заказывают эксклюзивный семейный образ, где вокруг центральной фигуры (Богородицы или Иисуса Христа) расположены небесные покровители родителей, детей и других близких. А тем, кто мечтает об успехе в бизнесе, стоит поставить в кабинете мозаичную святыню в удобном киоте.

КАК УЗНАТЬ СВОЙ ТАЛИСМАН?

Мощным амулетом может стать практически любой памятный подарок, сувенир или аксессуар – главное, чтобы он был связан с интенсивными переживаниями, провоцировал мощный чувственный отклик. В древности такие обереги подбирались по довольно простому принципу сходства: волчий клык наделял отвагой, изобретательностью и выносливостью, оленьий рог – нравственностью, чистотой и благородством духа, совиное перо – дальновидностью и проницательностью, змеиная чешуя – хитростью, а рыбья — плодовитостью. Вырезанные из драгоценных камней цветы подчеркивали женскую красоту, привлекали невест и предотвращали преждевременное старение, а фрукты и овощи гарантировали богатство и процветание.

Теперь же появились и более абстрактные талисманы. Согласно иудейскому учению Каббалы, браслет с красной нитью и кусочком застывшей смолы защищает от колдунов, завистников, нападающих и загробных демонов, упорядочивая ауру хозяина. Стилизованное дерево олицетворяет родословную и генетическое наследие, из которого можно черпать воодушевление и оптимизм. Знак «инь-ян» напоминает о циркуляции энергий, а коловорот – циклическое движение зодиакальных светил и колесо Фортуны. Прислушайтесь к интуиции – и найдете вещь, которая будет охранять от проблем, подтолкнет к оптимальному решению, избавит от комплексов.

КОНТАКТЫ «ЯНТАРЬ ПОЛЕСЬЯ»

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