«Зимова країна» на ВДНХ

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Каток площадью 3000 м², колесо обозрения высотой 28 метров, ярмарка елочных украшений, резиденция Санты, «Чудесный мир» господина Дивка и снежная песочница в любую погоду — на ВДНХ стартовал 12-й сезон «Зимової країни». Рассказываем, какие праздничные локации работают в Киеве этой зимой.

Праздничная аллея и фотозона у елки, центральная площадь ВДНХ

Флешмобы: каждые выходные и в праздничные дни с 27 ноября по 10 января, каждый час. Бесплатно.

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В этом сезоне гостей ВДНХ ждут более 20 тематических локаций для детей и взрослых. Знакомство с «Зимней страной», как и раньше, начинается уже у центрального входа. Гостей Экспоцентра встречают новые рождественские декорации и световые фигуры северных оленей, а аллея с инсталляциями в форме воздушных шаров ведёт прямо к главной ёлке. В этом году она сияет новыми гирляндами, похожими на звёздное небо, — идеальное место для зимних фото. По выходным здесь будут собираться главные звезды «Зимней страны» — снеговики, чтобы устроить весёлые флешмобы с танцами.

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Каток, центральная площадь ВДНХ

Стоимость: 500 грн. Скидки: военнослужащим, лицам с инвалидностью I, II, III группы, детям-сиротам.

Классика зимнего отдыха на ВДНХ и главная гордость «Зимней страны» — открытый каток площадью 3000 м². Она расположена сразу за главной ёлкой и видна издалека: лёд украшают сказочный поезд и башня с часами, которые вместе напоминают предновогодний вокзал. Изюминка сезона — DJ прямо на льду. Сюда можно прийти на свидание, встречу с друзьями или провести активный выходной всей семьёй.

Колесо обозрения, павильон № 1

Стоимость: 350 грн. Скидки: военнослужащим, лицам с инвалидностью I, II, III группы.

Рядом с катком установили колесо обозрения, которое вдвое выше прошлогоднего — его высота составляет 28 метров. Оно пригодится всем, кто хочет рассмотреть зимние декорации ВДНХ сверху и сделать атмосферные фото. Лучшие виды открываются вечером, когда в «Зимовій країні» зажигается иллюминация.

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Снежная песочница, возле павильона № 1

Бесплатно.

Прошлой зимой песочница с настоящим снегом, который не тает ни при какой погоде, особенно понравилась гостям «Зимней страны». В этом сезоне, когда зима обещает быть теплее, песочницу увеличили, чтобы снега хватило на всех. Здесь можно играть, бросаться снежками и лепить снеговиков, даже если на улице оттепель.

Резиденция Санты, павильон № 1

Будет работать с 5 по 6 декабря, с 11 по 13 декабря, с 16 по 20 декабря и с 23 декабря по 3 января. Стоимость: 550 грн. Скидки: на семейные билеты, военнослужащим ВСУ и участникам боевых действий, детям с инвалидностью.

Место, где можно встретиться с Сантой и его помощниками-эльфами. Здесь вам гарантированы 45 минут праздничного приключения, наполненного теплом, светом и магией. В конце каждый маленький гость получит подарок от волшебника. Обязательно приводите малышей, которые всегда с нетерпением ждут главного рождественского волшебника, — да и взрослым не помешает на минуту вернуться к детским ожиданиям чудес.

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Ярмарка елочных украшений, павильон № 2

Будет работать до 10 января. Бесплатно.

Главная новинка сезона. На этой ярмарке можно поближе рассмотреть авторские коллекции и традиционные украинские рождественские украшения; многие игрушки расписаны вручную. Здесь можно выбрать особенное украшение для своей елки или в подарок и даже заказать у художника персональную надпись, чтобы игрушка действительно была единственной и неповторимой.

Рождественская фабрика мечты, павильон № 2

Будет работать до 10 января. Стоимость: 550 грн. Скидки: на групповые билеты, лицам с инвалидностью, многодетным семьям, военнослужащим ВСУ и участникам боевых действий.

В каждой рождественской сказке есть место, где рождаются чудеса. В «Зимовій країні» это сказочная фабрика. Здесь можно окунуться в атмосферу праздничного ожидания и вспомнить о своих желаниях. Приходите всей семьёй: экскурсию проведут эльфы-работники фабрики, а на память подарят елочное украшение, чтобы магия рождественского сезона стала ещё ближе.

Горка, центральная площадь ВДНХ

Стоимость: от 140 грн. Скидки: военнослужащим, лицам с инвалидностью I, II, III группы, детям-сиротам.

Немного скорости, много смеха и ощущение настоящей зимы. Зимняя горка на центральной площади ВДНХ — для тех, кто любит активный отдых. Здесь можно посоревноваться с друзьями, устроить семейные гонки или просто вспомнить детскую радость, когда хочется спуститься еще и еще раз. Хорошая компания и быстрый спуск — это то, чего порой вполне достаточно для маленького зимнего чуда.

Экстремальные аттракционы

Стоимость: от 200 до 350 грн. Скидки: детям, пострадавшим от военных действий, лицам, пострадавшим от военных действий, лицам с инвалидностью I и II группы.

Для тех, кто любит добавить в праздничную прогулку немного скорости и адреналина, на ВДНХ работает расширенный парк экстремальных аттракционов. Среди прочего, здесь, например, можно покататься на карусели «Большая цепная», которая в прошлом году стала вирусной в TikTok, и попробовать новое развлечение для смельчаков — «Хоук», вращающийся на 360 градусов. Рядом работают квест-комнаты для тех, кто любит разгадывать загадки.

Шумиленд

Будет работать по выходным и праздничным дням. Стоимость: Динопарк — 300 грн, Диволес — 300 грн, Зеркальный лабиринт — 175 грн, все зоны — 950 грн. Скидки: многодетным семьям, лицам с инвалидностью I и II группы, пенсионерам. В Динопарк и Диволис бесплатно: детям погибших, пропавших без вести, пленных военнослужащих, лицам с инвалидностью до 18 лет, детям-сиротам до 14 лет, участникам боевых действий. Для групп от 10 человек — специальные условия.

Все тропинки сказочного Диволиса ведут к рождественскому чуду. Среди деревьев здесь прячутся фантастические персонажи, а новые загадки и интересные истории оживают в декорациях и праздничной программе. Рядом, в Динопарке, стоят огромные аниматронные копии динозавров: прочитав описания у моделей, можно узнать много нового о доисторическом мире.

Чудесная вселенная господина Дивка

Будет работать 28 и 29 ноября, а также с 4 декабря по 3 января.

Стоимость: взрослый — 190 грн, детский — 450 грн (подарок входит в стоимость). Скидки: участникам антитеррористической операции и семьям от 4 человек.

Господин Дивко — новый украинский рождественский герой, хранитель детских мечтаний и символ новой украинской рождественской традиции. Он собирает мечты детей и превращает самые яркие фантазии в удивительные истории и сказочных героев Дивовсесвита. На 1,5 га у господина Дивко поселились фантастические существа, которые двигаются, мерцают и меняют цвета. В выходные и праздничные дни в Дивовсесвите работают аниматоры, проводятся квесты и экскурсии. Место идеально подходит для семейных приключений: здесь можно придумывать собственные сказочные истории, знакомиться с необычными героями и фотографироваться на фоне фантастических декораций.

Зоопарк

Стоимость: от 300 грн. Скидки: участникам боевых действий, пенсионерам, многодетным семьям, лицам с инвалидностью. Бесплатно: детям до 3 лет, детям-сиротам.

Знакомство с животными всегда дарит новые впечатления. Это идеальный вариант, если вы хотите добавить к зимней прогулке немного живого общения с природой и понаблюдать за повадками животных, чтобы больше узнать об их мире. А ещё здесь можно угостить капустными листьями символ 2027 года — козочку — чтобы год точно стал чуть счастливее.

Оранжерея вне времени

Стоимость: 200 грн. Скидки: лицам с инвалидностью I и II группы, пенсионерам, семьям участников боевых действий, многодетным семьям, лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, на групповые экскурсии. Бесплатно: участникам боевых действий и детям до 6 лет.

Праздничное оформление превратило знакомую оранжерею в уютное пространство, наполненное легкой ностальгией, где время замедляется, а тепло детства оживает сквозь свет и воспоминания. Здесь есть интерактивная иллюминация, световые символы года, архивные ретрофотографии и атмосферная фотозона с задержкой времени. А ещё этой зимой у каждого гостя есть уникальная возможность получить своё собственное зимнее предсказание, просто сняв трубку в сказочной телефонной будке.

Киевская карусель, центральная площадь

Стоимость: 250 грн. Скидки: детям УБД, УБД, лицам с инвалидностью I и II группы.

Классическое развлечение, возвращающее в детство. Для счастья иногда достаточно любимой мелодии, разноцветных огоньков и нескольких кругов под праздничным небом. Кататься можно всей семьёй или в компании друзей, а ещё здесь обязательно стоит сделать атмосферные фото, чтобы придать прогулке по «Зимовою країною» немного сказочного настроения.

Фотокабины LOOKDRUK, между павильонами № 4 и № 8 и рядом с павильоном № 3

Стоимость: от 180 грн.

Зимние фото лучше хранить не только в телефоне. В «Зимовій країні» работают две фотокабинки, где фотография печатается за считанные секунды, и её можно сразу забрать с собой. Здесь можно сделать фото размером 10 × 15 или длинную фотоленту, а также распечатать снимок на прозрачной фотобумаге или бумаге с глиттером.

«Северный экспресс», центральная площадь

Стоимость: 200 грн. Скидки: лицам с инвалидностью I и II группы, детям-сиротам и военнослужащим.

«Северный экспресс» курсирует по праздничной территории ВДНХ и приглашает на праздничную прогулку с аудиоэкскурсией. По дороге можно рассмотреть просторы «Зимней страны», узнать больше о её истории и увидеть знакомые локации с новой стороны.

Тропическая ферма бабочек

Стоимость: взрослый — 300 грн, детский — 250 грн. Скидки: детям, пострадавшим от военных действий, лицам с инвалидностью II и III группы, многодетным семьям, пенсионерам. Бесплатно: детям до 4 лет, детям-сиротам, детям с инвалидностью I группы.

Забыть о зиме и увидеть посреди морозов красоту природы вблизи — это тоже волшебство. Тропическая ферма «Планета бабочек» понравится и детям, и взрослым. А фотографии, сделанные здесь, ещё долго будут напоминать о зимней прогулке, превратившейся в путешествие в тропическое лето.

Музей «КУБОИД», павильон № 3

Стоимость: 400 грн. Бесплатно: детям до 5 лет, детям-сиротам, детям участников боевых действий, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью I и II группы.

Математику можно не только понять, но и прочувствовать — по крайней мере, в этом музее. Вместо сложных формул здесь представлены интересные эксперименты, интерактивные экспонаты и задания, которые заставляют посмотреть на привычные вещи под другим углом. Геометрию, алгоритмы, теорию вероятностей и другие математические явления лучше изучать на практике. Музей — отличная возможность провести время с детьми, посоревноваться в решении задач и убедиться, что обучение может быть увлекательным приключением даже в выходные.

Музей науки

Стоимость: 300 грн. Бесплатно: детям до 5 лет, детям-сиротам, детям участников боевых действий, лицам с инвалидностью I и II группы.

Еще одна локация «Зимней страны», где любопытство превращается в приключение. Здесь можно смело нажимать на кнопки, трогать все экспонаты и задавать вопросы. Место для любознательных детей и взрослых, которые не перестают удивляться миру и хотят увидеть, как наука работает в повседневной жизни.

Universal Hall, павильон № 6

Будет работать: с 5 декабря по 3 января каждые выходные. Стоимость: от 400 грн— детские спектакли; от 600 грн — спектакли для взрослых.

Для тех, кому хочется отдохнуть от активных зимних развлечений. В зимний сезон здесь дает свои спектакли современный украинский антрепризный театр Sherliz. Для малышей на праздники подготовили сказку «Святой Николай в Королевстве Шоколада», а для взрослых — «Взрослые сказки для взрослых под глинтвейн». После просмотра сказки её можно обсудить в уютной лаунж-зоне с кафе.

book.ua space, павильон № 6

Скидки: 15% военнослужащим.

Книжный магазин, кафе, кухня и бар в одном помещении. Здесь можно выбрать книгу, выпить кофе или авторский коктейль, перекусить в уютной обстановке или встретиться с друзьями. А ещё — 22 и 23 декабря здесь будут проходить «Родинні читання на Зимовій Країні» под кураторством Анны Завальской, свои любимые книги будут читать Даша Астафьева, Марко Галаневич и другие. Каждая встреча будет иметь благотворительную составляющую.

Рождественская ярмарка и «Теплая аллея»

Между развлечениями всегда наступает момент, когда хочется немного согреться глинтвейном, попробовать блюда на гриле и сезонные рождественские лакомства: сделать это можно на Рождественской ярмарке и Теплой аллее с разнообразным фудкортом. А чтобы настроение было по-настоящему праздничным, в дополнение к этому здесь можно сделать атмосферные фотографии в авторских фотозонах. По выходным настроение будут поднимать выступления диджеев и приглашенных музыкантов.

Кроме того, на территории ВДНХ всегда можно заглянуть за горячим напитком и вкусностями в DOT 2.0 и DOT 4.0, HayLoft 2.0, Coffee Lover, павильон N98 «Азиатское бистро», KITCHEN&GARDEN, «Лента», BIOLOGIST, «Сицилийский дворик» и других заведениях.

Но помните: никакие отключения света не испортят праздничное настроение на «Зимовій країні» — все локации питаются от собственных генераторов, а иллюминация работает на энергоэффективных LED-лампах. О безопасности тоже позаботились — к началу сезона на территории Экспоцентра оборудовали дополнительные укрытия в девяти павильонах, поэтому в случае воздушной опасности здесь могут укрыться до 10 000 человек.

Для тех, кто хочет сэкономить, действуют 10-процентные скидки при использовании карт Mastercard от «Ощадбанка» на парковку, билеты на каток и покупки в фудкорте со специальной отметкой.

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