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Это было очень красиво: 2500 голых австралийцев позировали утром на пляже

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
2814
Время на прочтение
1 мин
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Это было очень красиво: 2500 голых австралийцев позировали утром на пляже

Фото: Associated Press

Очень необычную акцию провел американский фотограф Спенсер Туник на пляже в Сиднее.

Вчера, 25 ноября, около 03.30 утра на пляже Бонди в Сиднее около 2500 обнаженных добровольцев позировали для инсталяции, призванной привлечь внимание к проблеме рака кожи.

© Associated Press
Фото: Associated Press


Проект американского фотографа Спенсера Туника, направлен на привлечение внимания к проблеме рака кожи. Австралия занимает первое место в мире по частоте заболеваемости именно этим видом рака. Инсталляция должна призывать австралийцев к регулярному осмотру кожи.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press


Ради проведения акции было даже изменено законодательство, пишет BBC, чтобы впервые разрешить публичное обнажение на пляже.
В акции приняли участие волонтеры в сотрудничестве с благотворительной организацией Skin Check Champions. 

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
2814
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