Это было очень красиво: 2500 голых австралийцев позировали утром на пляже

Очень необычную акцию провел американский фотограф Спенсер Туник на пляже в Сиднее.
Вчера, 25 ноября, около 03.30 утра на пляже Бонди в Сиднее около 2500 обнаженных добровольцев позировали для инсталяции, призванной привлечь внимание к проблеме рака кожи.
Проект американского фотографа Спенсера Туника, направлен на привлечение внимания к проблеме рака кожи. Австралия занимает первое место в мире по частоте заболеваемости именно этим видом рака. Инсталляция должна призывать австралийцев к регулярному осмотру кожи.
Ради проведения акции было даже изменено законодательство, пишет BBC, чтобы впервые разрешить публичное обнажение на пляже.
В акции приняли участие волонтеры в сотрудничестве с благотворительной организацией Skin Check Champions.
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