Помочиться в граненый стакан и капнуть йода: россияне изобрели способ, как без теста провериться на беременность

Помочиться в граненый стакан и капнуть йода: россияне изобрели способ, как без теста провериться на беременность

Теперь в России определить беременность можно быстро и экономно.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину и введение санкций россияне вынуждены придумывать себе заменители импортных товаров и продуктов, исчезнувших с полок их магазинов. Одна россиянка придумала, чем можно заменить тесты на определение беременности. Своим лайфхаком она поделилась в соцсети. Видео опубликовали на телеграм-канале "Боже, яке кончене!"

Автор видео предлагает своим соотечественницам вместо теста проверить наличие беременности народным способом. Для этого нужно помочиться в советский граненый стакан – это обязательно – он придаст каждой русской женщине патриотичности. Далее взять лист бумаги, обмакнуть его в мочу и положить на стол. После этого на эту бумажку нужно щедро капнуть йода.

"Если цвет йода не изменится, то вы не беременны, а если цвет йода станет другого цвета, то есть сиреневого, как сейчас, то вы беременны", — говорит автор видео.

Отметим: повторять подобные действия украинцам мы не рекомендуем.

Напомним, ранее российские домашние рукодельницы предлагали делать прокладки из ваты и скотча.

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