Премьера недели: продолжение нашумевшего хоррора о квест-комнате "Смертельный лабиринт - 2"

На большие экраны выходит продолжение известного триллера.

В 2019 году фильме "Смертельный лабиринт" удалось получить немалую популярность, а зрители всего мира становились в очереди за билетами, чтобы почувствовать себя частью опасной и остросюжетной истории о квест-комнате.

B&H Film Distribution

По сюжету Зои и Бен – двое счастливчиков, которым удалось выжить после первого смертельного турнира зловещей корпорации Minos, решают отомстить своим обидчикам.

B&H Film Distribution

Однако неожиданно оказываются запертыми в еще более грубой и жестокой игре, где вместе с ними за собственные жизни будут бороться и другие победители предыдущих квестов. Чтобы выжить, участникам придется решить эту беспощадную и хитроумную головоломку.

B&H Film Distribution

B&H Film Distribution

"В фильме "Смертельный лабиринт: Опасность повсюду" ставки существенно возросли, ведь на этот раз на экране мы увидим далеко не новичков ... В первой части героям удалось успешно пройти каждое задание, поэтому их так-то легко проведешь. Они понимают, где скрывается опасность и каких коварных вызовов стоит ждать. Поэтому нам нужно создать комнаты, которые смогли бы их удивить, бросить вызов их смелости и остроте ума. И, по моему мнению, самое интересное, что квест не ограничивается одними лишь комнатами, по факту игра может длиться повсюду. Уверяю, таких поворотов сюжеты вы точно не ожидаете", - рассказывает продюсер фильма Нил Х. Мориц.

Смотрите фильм "Смертельный лабиринт: опасность повсюду" с 15 июля в кинотеатрах!

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