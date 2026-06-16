"1+1 Украина" объявляет о премьере нового сезона "Голоса страны" уже этой осенью: кастинг начался

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Проект вернется на телеэкраны уже осенью этого года, и вся страна сможет выбрать голос нашего времени.



Сегодня талант должен не просто удивлять, а говорить. Поэтому в этом году на главной музыкальной сцене страны проект собирает невероятные голоса, самобытные таланты, истории которых находят отклик у миллионов. «Голос страны» традиционно призывает тех украинцев, чьи голоса способны питать, поддерживать и вдохновлять, вызывая гордость за своих.



Кастинг «Голоса страны-14» уже стартовал. «1+1 Украина» ищет певцов в возрасте от 16 лет. Верхнего возрастного предела нет, как и у настоящих мечтаний. Если вы не представляете свою жизнь без музыки, песня для вас — защита и спасение, вам есть чем поделиться — главная музыкальная сцена ждет вас!



Принять участие можно, заполнив анкету на сайте 1plus1.ua по ссылке. Кастинг продлится до 31 августа включительно.



Пока телеканал не раскрывает имена четырех звездных тренеров нового сезона. Их объявят позже, однако уже сейчас создатели шоу обещают, что премьера «Голоса страны» станет одним из самых ожидаемых телевизионных событий года.



Напомним, 12-й сезон «Голоса страны» был прерван полномасштабным вторжением войск РФ в Украину, однако впоследствии выпуск проекта возобновился, а финал прошел в прямом эфире из подземной станции киевского метро «Майдан Независимости». Победительницей стала Мария Квитка. Съемки европейского сезона «Голоса страны-13» проходили в Варшаве. Финал был благотворительным, а победителем стал подопечный Артема Пивоварова, военнослужащий Михаил Панчишин.



Международным распространением формата занимается ITV Studios.



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