14 самых ожидаемых событий XIV Книжного Арсенала

Уже завтра в Киеве начнется Книжный Арсенал, который продлится с 28 по 31 мая. Фестиваль соберет тысячи посетителей и посетительниц в Мыстецком арсенале.

В этом году Книжный Арсенал — это 240 событий: от больших международных дискуссий и публичных интервью до перформансов, выставок и музыкальных концертов. Мы выбрали 14 активностей из разных программ фестиваля, на которые точно стоит обратить внимание.

Разговор с Нобелевским лауреатом Ольгой Токарчук

28 мая, 18:00, Главная сцена

Публичный разговор «Мы не на острове» с польской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Ольгой Токарчук будет модерировать куратор Программы писателя нынешнего Книжного Арсенала Андрей Любка. Событие проходит при поддержке Польского института в Киеве.

Сергей Жадан. Новые тексты

28 мая, 19:30, Главная сцена

Одни из самых ожидаемых событий Арсенала связаны с презентациями и чтениями новых текстов Сергея Жадана. У посетителей и посетительниц будет возможность вживую услышать те, которые еще не звучали в публичном пространстве.

Дискуссия «Нарушенный завет: почему растет стена между поляками и украинцами»

29 мая, 14:00, Главная сцена

Сложные темы исторической памяти, политики и современных польско-украинских отношений — одни из основных для фестивальных дискуссий. Ее участники — Эдвин Бендик, Анна Домбровская и Андрей Любка. Модерировать разговор будет журналист и пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк.

Публичная дискуссия «За пределами образа жертвы» с эксклюзивным показом отрывка фильма «Следы»

29 мая, 15:00, Лекторий

Событие объединит разговор о документировании войны и эксклюзивный показ отрывка нового документального фильма режиссеров Алисы Коваленко и Марыси Никитюк.

Спикеры: Алиса Коваленко, Ирина Довгань, Лариса Денисенко, Александра Матвийчук, Марси Шор.

Модератор: Татьяна Огаркова.

«Война — это собственные имена». Как Франция читает истории Украины

29 мая, 16:00, Лекторий

Разговор о том, как украинские истории переводятся для зарубежной аудитории и как Франция сегодня читает Украину.

Организаторы: Украинский институт, Французский институт, Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине.

Дискуссия «Как говорить об уязвимости, не теряя силы?»

30 мая, 11:30, Главная сцена

Событие о честности, хрупкости и том, как говорить о сложном опыте во время долгой войны — без героизации, но и без потери внутренней опоры. Спикерами станут писательницы Екатерина Калитко и Евгения Кузнецова, а модерировать разговор будет Лиза Цареградская.

Выступление «ДваТри» и Symonenko

30 мая, 20:30, Уличная сцена

Струнно-смычковый рейв «СМИК» организует выступление группы «ДваТри», которая играет традиционную украинскую инструментальную музыку Приднепровья и Полесья, и деятеля киевской электронной сцены Symonenko.

Разговор с Артемом Чехом о новом романе

30 мая, 13:00, Авторская сцена

Публичный разговор «Изнутри текста» будет посвящен новому роману Артема Чеха — писателя и военнослужащего. Модерировать разговор будет писатель и литературный критик Александр Бойченко.

Восемь умных вопросов о нашей победе

30 мая, 18:00, Авторская сцена

«Восемь умных вопросов о нашей победе» — разговор о войне, обществе, армии и будущем Украины между журналистом, пресс-секретарем 8-го корпуса ДШВ Вадимом Карпьяком и главой фонда «Вернись живым» Тарасом Чмутом.

Онлайн-лекция Славоя Жижека

31 мая, 12:30, Главная сцена

Один из самых известных современных философов из Словении присоединится к Книжному Арсеналу онлайн. Его лекции традиционно сочетают философию, политику и анализ современного мира.

«Где мы сейчас как культура: мы побеждаем или проигрываем?»

31 мая, 13:30, Авторская сцена

На этом разговоре будем говорить о роли украинской культуры в мире сейчас — вместе с писательницей Оксаной Забужко и главным редактором Radio NV Алексеем Тарасовым.

Перформанс «Эхо / Echoes»

31 мая, 11:30, Уличная сцена

Перформанс писателей Елены Герасимьюк и Павла Матюши, созданный как продолжение голосов погибших украинских писателей, художников и военных: Максима Кривцова, Владимира Вакуленко-К, Виктории Амелиной, Екатерины Роговик, Игоря Мисяка, Николая Леоновича, Бориса Гуменюка, Ильи Чернилевского, Вероники Кожушко, Глеба Бабича.

Дискуссия «Как нам быть в мире?»

31 мая, 15:00, Литературная сцена

Один из фестивальных разговоров, посвященный вопросам места Украины в мире, международной субъектности и будущего украинской культуры.

Организатор: Украинский ПЕН.

Участники: философ Владимир Ермоленко, журналистка и культурный менеджер Наталья Терамае, писательница Елена Стяжкина, шеф-редактор сайта «Суспільне Культура» Екатерина Яковленко.

Концерт «контроль [] свободы» от Ensemble 24

31 мая, 20:30, Авторская сцена

Финальное музыкальное событие кураторской программы Любы Морозовой — экспериментальный концерт о свободе, контроле и звучании современной украинской музыки.

Напоминаем, что Книжный Арсенал состоится 28-31 мая в Мыстецком арсенале в Киеве. Больше о фестивале и билеты на событие — по ссылке .

