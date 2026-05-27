14 самых ожидаемых событий XIV Книжного Арсенала
Фестиваль состоится 28-31 мая в Киеве.
Уже завтра в Киеве начнется Книжный Арсенал, который продлится с 28 по 31 мая. Фестиваль соберет тысячи посетителей и посетительниц в Мыстецком арсенале.
В этом году Книжный Арсенал — это 240 событий: от больших международных дискуссий и публичных интервью до перформансов, выставок и музыкальных концертов. Мы выбрали 14 активностей из разных программ фестиваля, на которые точно стоит обратить внимание.
Разговор с Нобелевским лауреатом Ольгой Токарчук
28 мая, 18:00, Главная сцена
Публичный разговор «Мы не на острове» с польской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Ольгой Токарчук будет модерировать куратор Программы писателя нынешнего Книжного Арсенала Андрей Любка. Событие проходит при поддержке Польского института в Киеве.
Сергей Жадан. Новые тексты
28 мая, 19:30, Главная сцена
Одни из самых ожидаемых событий Арсенала связаны с презентациями и чтениями новых текстов Сергея Жадана. У посетителей и посетительниц будет возможность вживую услышать те, которые еще не звучали в публичном пространстве.
Дискуссия «Нарушенный завет: почему растет стена между поляками и украинцами»
29 мая, 14:00, Главная сцена
Сложные темы исторической памяти, политики и современных польско-украинских отношений — одни из основных для фестивальных дискуссий. Ее участники — Эдвин Бендик, Анна Домбровская и Андрей Любка. Модерировать разговор будет журналист и пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк.
Публичная дискуссия «За пределами образа жертвы» с эксклюзивным показом отрывка фильма «Следы»
29 мая, 15:00, Лекторий
Событие объединит разговор о документировании войны и эксклюзивный показ отрывка нового документального фильма режиссеров Алисы Коваленко и Марыси Никитюк.
Спикеры: Алиса Коваленко, Ирина Довгань, Лариса Денисенко, Александра Матвийчук, Марси Шор.
Модератор: Татьяна Огаркова.
«Война — это собственные имена». Как Франция читает истории Украины
29 мая, 16:00, Лекторий
Разговор о том, как украинские истории переводятся для зарубежной аудитории и как Франция сегодня читает Украину.
Организаторы: Украинский институт, Французский институт, Посольство Франции в Украине, Французский институт в Украине.
Дискуссия «Как говорить об уязвимости, не теряя силы?»
30 мая, 11:30, Главная сцена
Событие о честности, хрупкости и том, как говорить о сложном опыте во время долгой войны — без героизации, но и без потери внутренней опоры. Спикерами станут писательницы Екатерина Калитко и Евгения Кузнецова, а модерировать разговор будет Лиза Цареградская.
Выступление «ДваТри» и Symonenko
30 мая, 20:30, Уличная сцена
Струнно-смычковый рейв «СМИК» организует выступление группы «ДваТри», которая играет традиционную украинскую инструментальную музыку Приднепровья и Полесья, и деятеля киевской электронной сцены Symonenko.
Разговор с Артемом Чехом о новом романе
30 мая, 13:00, Авторская сцена
Публичный разговор «Изнутри текста» будет посвящен новому роману Артема Чеха — писателя и военнослужащего. Модерировать разговор будет писатель и литературный критик Александр Бойченко.
Восемь умных вопросов о нашей победе
30 мая, 18:00, Авторская сцена
«Восемь умных вопросов о нашей победе» — разговор о войне, обществе, армии и будущем Украины между журналистом, пресс-секретарем 8-го корпуса ДШВ Вадимом Карпьяком и главой фонда «Вернись живым» Тарасом Чмутом.
Онлайн-лекция Славоя Жижека
31 мая, 12:30, Главная сцена
Один из самых известных современных философов из Словении присоединится к Книжному Арсеналу онлайн. Его лекции традиционно сочетают философию, политику и анализ современного мира.
«Где мы сейчас как культура: мы побеждаем или проигрываем?»
31 мая, 13:30, Авторская сцена
На этом разговоре будем говорить о роли украинской культуры в мире сейчас — вместе с писательницей Оксаной Забужко и главным редактором Radio NV Алексеем Тарасовым.
Перформанс «Эхо / Echoes»
31 мая, 11:30, Уличная сцена
Перформанс писателей Елены Герасимьюк и Павла Матюши, созданный как продолжение голосов погибших украинских писателей, художников и военных: Максима Кривцова, Владимира Вакуленко-К, Виктории Амелиной, Екатерины Роговик, Игоря Мисяка, Николая Леоновича, Бориса Гуменюка, Ильи Чернилевского, Вероники Кожушко, Глеба Бабича.
Дискуссия «Как нам быть в мире?»
31 мая, 15:00, Литературная сцена
Один из фестивальных разговоров, посвященный вопросам места Украины в мире, международной субъектности и будущего украинской культуры.
Организатор: Украинский ПЕН.
Участники: философ Владимир Ермоленко, журналистка и культурный менеджер Наталья Терамае, писательница Елена Стяжкина, шеф-редактор сайта «Суспільне Культура» Екатерина Яковленко.
Концерт «контроль [] свободы» от Ensemble 24
31 мая, 20:30, Авторская сцена
Финальное музыкальное событие кураторской программы Любы Морозовой — экспериментальный концерт о свободе, контроле и звучании современной украинской музыки.
Напоминаем, что Книжный Арсенал состоится 28-31 мая в Мыстецком арсенале в Киеве. Больше о фестивале и билеты на событие — по ссылке.