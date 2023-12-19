5 новых интересных книг для чтения на зимние праздники

Зимние праздники – это всегда радость веселых игр, гостей и прогулок. Впрочем, в наше время не всегда есть возможность активного отдыха, поэтому не стоит забывать о чтении – в кругу семьи или в одиночестве, в зависимости от жанра – ведь книга всегда поможет улучшить настроение и подарит душевный комфорт.

В этой подборке от литературного критика Игоря Бондаря-Терещенко вы найдете несколько интересных вариантов для чтения во время зимних праздников.

Ребекка Кван. Вавилон. Скрытая история. – К.: Жорж, 2023

Эта книга — историческое эпическое фэнтези о студенческих революциях, колониальном сопротивлении и использовании языка и перевода как инструмента доминирования империи. Также "Вавилон. Скрытая история" Ребекки Кван – это художественный роман о воображаемом мире, и события в нем разворачиваются в фантастической версии Оксфорда 1830-х годов, чья история коренным образом изменена сереброводством. По сюжету, главного героя Робина Свифта, осиротевшего из-за вспышки холеры в Кантоне, забирает в Лондон загадочный профессор Ловелл. Там Робин годами учится латыни, древнегреческому и китайскому, готовясь однажды поступить в престижный Королевский институт перевода Оксфордского университета, также известный как Вавилон. Башня и ее студенты – это мировой центр перевода и, что важнее, магии. Сереброводство – искусство проявления смысловых потерь в переводе с помощью серебряных слитков. Именно благодаря сереброводству британцы обрели неслыханную силу, потому что тайное ремесло помогает империи в колониальных стремлениях. Для Робина Оксфорда – это утопия, посвященная поиску знания. Но знание повинуется власти, и как китайский мальчик, выросший в Британии, он понимает, что служить Вавилону означает предать свою родину. После начала учебы Робин оказывается между Вавилоном и тайным обществом "Гермес" — организацией, стремящейся остановить расширение империи. Когда Британия замышляет начать несправедливую войну с Китаем из-за серебра и опиума, Робину придется сделать выбор. "Для тех, кто знаком с Оксфордом и кому захочется крикнуть: "Нет, все не так! ", я сделаю несколько замечаний", — предупреждает автор, и о том, что же имеется в виду, лучше узнать, прочитав этот роман до конца с неожиданным финалом.

Браун Джанелл. Обольстительные вещи. – К.: Рідна мова, 2023

По сюжету романа "Заманчивые вещи" Браун Джанелл, Нина — идеалистка, верившая, что диплом бакалавра по истории искусств поможет ей добиться успеха. Но когда мечта разбилась вдребезги, женщина выбрала другой путь: воровать антиквариат у богачей. Она хорошо разбирается в этом, потому что ее мать — талантливая аферистка. Когда мама попадает в больницу и счета за лечение оказываются просто заоблачными, Нина решается на самую дерзкую аферу в своей жизни. Недаром же в свое время она разработала "Основные правила кражи": "1. Никогда не воруй произведений искусства. Какой соблазнительной будет выдаваться картина известного художника, которая стоит несколько миллионов долларов, воровать ее — бесполезно, потому что ты никогда не сможешь продать такое произведение искусства 2. Бриллианты украсть нетрудно Но ценные обычно являются уникальными экземплярами, а затем их легко идентифицировать 3. Фирменные, брендовые вещи — дорогие часы, дизайнерская одежда, сумочки — это всегда хороший куш 4. Наличный лучший друг вора. Но раздобыть ее тяжелее всего Дети-мажоры ходят с пластиковыми карточками, а не носят полные карманы купюр 5. Мебель Здесь нужно быть чрезвычайно внимательным Нужно хорошо разбираться в антиквариате А я на нем знаю В этом мне помогает диплом бакалавра по истории искусства (хоть в чем он помогает)". Между тем, вторая главная героиня, Ванесса – богатая наследница древнего рода, инстаграм-звезда и инфлюэнсер моды. Она путешествует, дефилирует в дорогих одеждах и, кажется, живет на широкую ногу. Однако за роскошным фасадом скрывается правда о давней семейной трагедии. Еще и жених Ванессы внезапно отменяет свадьбу, и она едет подальше от шумного города — к Стоунхейвену, огромному семейному имению. Это мрачное здание знает не только секреты Ванессы, но и тайны детства Нины — потерянной души, которая отчаянно ищет себя. Таким невероятным способом пути Нины и Ванессы пересекутся на холодных берегах озера Тахо. Удастся ли им в конце концов распутать клубок прошлого, в котором сплелись верность и предательство, любовь и шантаж, стремление мести и безусловное прощение?

Нил Гейман. Книга кладбищ. – К.: КМ-Букс, 2023

В предисловии к этой увлекательной и страшной (точнее, ужасно увлекательной) книги нам напоминают, что лучшим детским писателям где-то глубоко в их подсознании до сих пор восемь лет. Мол, они помнят ощущение, когда рука погружается в миску Геллоуина с очищенным виноградом в темной комнате, а перед этим вам сказали, что это глазные яблоки. Во всяком случае, "Книга кладбищ" Нила Геймана подтверждает, что мы так же наслаждаемся ужасом в песнях и историях, потому что понимаем преимущества мнимого ужаса: да, это страшно, но в конце концов с этим можно справиться по крайней мере в воображении. Потому что бывает совсем иначе. Особенно в детстве. "Однажды во время литературной дискуссии на сцене фестиваля я напугала Нила Геймана своим голосом Злой Ведьмы Запада из фильма "Волшебник страны Оз", — вспоминает автор того же предисловия. — "И твоя собачка тоже!" — хохотала я. "Нет! Нет! Не делай этого!" — воскликнул Нил. Затем он объяснил, что восьмилетний мальчик просто каменел от ужаса из-за этой зеленокожей ведьмы. Следовательно, литературное влияние было обнаружено". Что касается этой книги, то, по сюжету, в одну ужасную ночь младенец чудом спасается от безжалостного убийцы. Малыш выползает из дома и попадает на старое кладбище, где находит надежное убежище. Жители кладбища дают мальчику имя, воспитывают и заботятся о нем. Здесь он учится и попадает в водоворот невероятных приключений, которые помогут парню повзрослеть и полюбить мир живых — опасный, волнующий и обольстительный. С хеллоуинскими мисками с очищенным виноградом в темной комнате, конечно.

Ульяна Письменная. Бюро изобретений Цукинько. – Черновцы: Черные овцы, 2023

"Цунушка чрезвычайно изобретательный, — узнаем мы об нраве пушистого героя этой книги. — Эта добродетель пригодится, когда приходится остроумно действовать в сложных ситуациях. Иногда для этого хомяку необходимо изобрести машину или устройство, о которых раньше никто и не подозревал". !" Поэтому, с одной стороны, в "Бюро изобретений Цукинька" Ульяны Письменной маленькие и веселые сотрудники волшебного учреждения принимают не менее небывалые заказы на разнообразные изобретения: ледовую машину для цветного катка, воздушный перевоз, сыроплавильный котел, поющий водопарк, лифтовое метро…, что изобретения Цукинька и его помощников, изобретателей Глека и Доремирка, а также их остроумие и взаимопомощь пригодятся жителям города Хомяков. Кроме того, книга кроме увлекательного сюжета имеет еще и практическую пользу. "Изобретения, сконструированные Бюро изобретений, существуют на самом деле, — напоминает автор, — а значит, с помощью приключенческого сюжета, ими можно легко заинтересовать детей. Ведь интерес к изобретениям и изобретательству, пробужденный в детстве, подтолкнет к STEM-знаниям, или я уверена, по крайней мере, обязательно сыграет свою полезную роль в будущем ребенка". И это действительно так, поскольку познакомиться, таким образом, можно с настоящими изобретениями человечества, упомянутыми в книге: тепловым насосом, поющими фонтанами, электрической станцией, магнитным лифтом, процессами изготовления цветного стекла, плавленого сыра, выпекания хлеба.

Гью Лофтинг. Почта Доктора Дулиттла. – Л.: Априори, 2023

Если приключения таких правдолюбов, как Мюнхгаузен и Тартарен остались далеко позади, то сейчас доктор Джон Дулиттл так же отправляется в далекий заморский край, чтобы увидеться и подружиться с не менее талантливым натуралистом с загадочным именем. Кто на этот раз в книге Хью Лофтинга "Почта Доктора Дулиттла" составит ему компанию в поисках приключений? Поделимся секретом – из Африки вернутся два важных героя, которым Доктор очень обрадуется. Итак, Джон Дулиттл вышел на палубу, подошел к штурвалу и начал им поворачивать в ту сторону, куда указал ласточкин вождь, и вскоре увидел небольшое темное каноэ, качающееся туда-сюда на волнах. морских вод, что можно было бы подумать, что это какой-то кусок древесины или обломок разбитого корабля. Или еще вариант — просто не заметить его, если не присматриваться и не подплывать поближе. В каноэ сидела женщина, опустив голову на колени". Поэтому читателей этой книги ждут коррида, война, коронация, путешествие по океанскому и морскому дню. И неужели все это связано с нашим Доктором? Да, да, да, и еще многое другое. Поэтому окунемся в атмосферу приключений с остроумным рассказчиком, который, безусловно, все это видел своими глазами!

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