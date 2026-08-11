- Дата публикации
-
- Категория
- Происшествия
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 3 мин
50 украинских брендов и выставка ремесел: объявлена программа Ukrainian Fashion Week SS27
Новый сезон Ukrainian Fashion Week пройдет в Киеве с 2 по 6 сентября. В программе — показы и презентации коллекций, профессиональная конференция, благотворительные инициативы и конкурс молодых дизайнеров.
Со 2 по 6 сентября 2026 года в Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week SS27. Свои коллекции в рамках официальной программы представят 50 украинских брендов. Мероприятия пройдут в формате показов, презентаций, trade show и re-see.
Новый сезон объединит молодых дизайнеров, новые имена и известные бренды, некоторые из которых работают в украинской индустрии моды уже около 30 лет.
«Этот сезон особенный — несмотря на изнурительную зиму, несмотря на лето под постоянными обстрелами, мы объединяем бренды, которые продолжают жить и творить в Украине. То, что демонстрируют украинские дизайнеры и их команды, нельзя назвать одним лишь словом „стойкость“. Это сила, вера в будущее и чёткое понимание того, как двигаться в наше время. Это опыт и профессионализм в сочетании с интуицией и мудростью. А еще — безумная преданность своему делу, благодарность и уважение к тем, кто нас защищает, и любовь к стране», — отметила генеральный директор и соучредительница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.
Конференция о новых правилах модного бизнеса
Программа сезона откроется в ЦУМ Киева бизнес-конференцией Ukrainian Fashion Week x white rabbit agency — «Новые правила игры. Стратегии устойчивого развития и реальных продаж 2026/27».
Ее участники сосредоточатся на практических решениях для украинской индустрии моды. Программа охватит три основных направления: продажи в Украине, выход на международные рынки и взаимосвязь между маркетингом и коммерческими результатами.
Кроме того, в ходе конференции будут обсуждаться вопросы адаптации бизнес-моделей, актуальные вызовы рынка и возможности для роста украинских брендов.
Более 70 образов в проекте Behind the Craft
Одним из главных событий сезона станет выставка «Behind the Craft», посвященная традиционным ремеслам и их современному переосмыслению.
Выставка продемонстрирует путь ремесла от традиций к современному дизайну. Ручная работа и ремесленные техники будут представлены не только как часть прошлого, но и как инструмент для инноваций и сохранения культурной идентичности.
Кураторами выставки «Behind the Craft» стали соучредительницы и креативные директорки GUNIA Project Мария Гаврилюк и Наталья Каменская. В экспозицию войдут более 70 образов и объектов.
Благотворительные и социальные инициативы
Команда Ukrainian Fashion Week продолжит благотворительную инициативу «Лица героев», направленную на оказание помощи военным с минно-взрывными ранениями лица.
Дизайнеры и гости Недели моды смогут поддержать проект, получив приглашения на мероприятия в обмен на благотворительный взнос. Инициатива реализуется совместно с благотворительным фондом ЯНКО в рамках подписанного меморандума.
Пятый сезон подряд Ukrainian Fashion Week совместно с ready2wear.agency представит «Портретную галерею защитников». Проект рассказывает о профессионалах украинской модной индустрии, которые встали на защиту страны после начала полномасштабной войны.
Сезон завершится финалом XXVII Всеукраинского конкурса молодых дизайнеров одежды «Взгляд в будущее. Новые формы реальности». Он пройдет на главном подиуме Ukrainian Fashion Week.
Конкурс призван открывать новые таланты и поддерживать дизайнеров в начале их профессионального пути, чтобы новое поколение могло развивать украинскую моду в своей стране.