ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Происшествия
Количество просмотров
206
Время на прочтение
3 мин

Балет будущего: как Екатерина Кухар объединила на сцене Малевича, современный танец и классику

В Киеве состоялся вечер, который еще раз доказал, что украинский балет сегодня не боится экспериментировать, говорить на языке современности и одновременно уважать классику.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Дмитрий Морозюк и Екатерина Кухар

Дмитрий Морозюк и Екатерина Кухар

Когда классический балет сочетается с авангардом, рождается нечто большее, чем просто спектакль. На днях в Киеве состоялся показ балетов «Малевич. Супрематическое движение» и «Жизель» в исполнении студентов Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, который сегодня возглавляет Катерина Кухар. И этот вечер стал не только демонстрацией технического мастерства молодых артистов, но и разговором о том, каким может быть украинский балет XXI века.

Малевич на языке тела

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Главной премьерой вечера стал творческий проект «Малевич. Супрематическое движение» — сценический эскиз современного хореографического спектакля, созданный балетмейстером-постановщиком Ярославом Кайнаром. В своей работе команда оживила эстетику начала XX века, эпохи, в которую творил Казимир Малевич. Геометрия, контраст, лаконичность форм и пластика движения стали главным визуальным языком постановки.

Отдельное внимание привлекли костюмы для трех муз XXI века от дизайнера Дарьи Донец. Она переосмыслила авангард через современную женственность: комбинезоны подчеркивали силу тела, его линии, свободу движения и индивидуальность.

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Малевич. Супрематическое движение

Хореограф Ярослав Кайнар дал понять, что тело сегодня хранит память об усталости, тревоге, напряжении и потере, но одновременно и о силе и потребности в близости. И именно современная хореография способна работать с этими состояниями.

Для студентов академической школы такая пластика стала настоящим вызовом. Современное движение требует не только контроля над телом, но и готовности позволить себе ошибаться, искать и быть неидеальными.

Ярослав Кайнар со студентами Колледжа

Ярослав Кайнар со студентами Колледжа

Екатерина Кухар, Ольга Морозенко и Ярослав Кайнар со студентами Колледжа

Екатерина Кухар, Ольга Морозенко и Ярослав Кайнар со студентами Колледжа

Однако современный танец — это не отсутствие техники, а совсем другая логика работы с телом. Именно поэтому в постановке не разрушали академическую базу, а расширили ее возможности.

«Жизель» — классика, которая не теряет своей магии

Жизель

Жизель

Жизель

Жизель

Одной из частей вечера была премьера балета «Жизель». Главные партии исполняли выпускники колледжа, которые поразили публику не только техничностью, но и артистизмом.

Над кордебалетной динамикой и деталями спектакля работала художественный руководитель Ольга Морозенко, которая признается, что репетиции были достаточно тяжелые, но результат того стоит, ведь каждое движение было о любви. Она признается, что будущее украинского балета — именно в сочетании классики и современной хореографии.

Жизель

Жизель

Жизель

Жизель

Жизель

Жизель

Новое поколение украинского балета

Для директора колледжа Екатерины Кухар этот вечер стал еще и важным профессиональным шагом. В этом году в учебном заведении открыли современное отделение, поэтому создание новой постановки стало логическим продолжением развития студентов.

«Мне приятно слышать сегодня положительные отзывы об уровне подготовки наших студентов и работы всей команды. Для меня было важно создать спектакль, в котором молодые артисты могли бы развиваться и становиться конкурентоспособными в мировом контексте», — отметила Кухар.

Екатерина Кухар и Юлия Костецкая

Екатерина Кухар и Юлия Костецкая

Особенно эмоционально она говорит о силе студентов, которые продолжали работать даже несмотря на тяжелые условия последних дней и постоянные обстрелы Киева.

«Это не помешало им собраться и показать характер и высокий уровень подготовки» — говорит она.

Атмосфера вечера

Среди гостей премьеры можно было увидеть многих представителей культурной и светской жизни столицы, например, Ольгу Сумскую, Марка Куцевалова, Ирину Мудрую, Иванну Никонову, Елену Шовковскую, Дмитрия Морозюка и других.

Екатерина Кухар и Ольга Сумская

Екатерина Кухар и Ольга Сумская

Анастасия Игнатова

Анастасия Игнатова

Евгений Артюхов с женой и Екатерина Кухар

Евгений Артюхов с женой и Екатерина Кухар

Елена Бондарчук, Ольга Морозенко, Екатерина Кухар, Макс Куцевалов и Анастасия Игнатова

Елена Бондарчук, Ольга Морозенко, Екатерина Кухар, Макс Куцевалов и Анастасия Игнатова

Ольга Сумская и Ольга Левкун

Ольга Сумская и Ольга Левкун

Но главными героями этого вечера все же стали молодые артисты — поколение, которое уже сейчас доказывает, что украинский балет способен звучать по-новому и оставаться актуальным для мира. Он больше не существует только в рамках академической традиции, а ищет новый язык, пластику и новые смыслы. Ведь настоящее искусство рождается там, где есть смелость двигаться вперед.

Фото: Лиды Тропман и Юлии Федоровой

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
206
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie