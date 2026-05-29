Балет будущего: как Екатерина Кухар объединила на сцене Малевича, современный танец и классику
В Киеве состоялся вечер, который еще раз доказал, что украинский балет сегодня не боится экспериментировать, говорить на языке современности и одновременно уважать классику.
Когда классический балет сочетается с авангардом, рождается нечто большее, чем просто спектакль. На днях в Киеве состоялся показ балетов «Малевич. Супрематическое движение» и «Жизель» в исполнении студентов Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, который сегодня возглавляет Катерина Кухар. И этот вечер стал не только демонстрацией технического мастерства молодых артистов, но и разговором о том, каким может быть украинский балет XXI века.
Малевич на языке тела
Главной премьерой вечера стал творческий проект «Малевич. Супрематическое движение» — сценический эскиз современного хореографического спектакля, созданный балетмейстером-постановщиком Ярославом Кайнаром. В своей работе команда оживила эстетику начала XX века, эпохи, в которую творил Казимир Малевич. Геометрия, контраст, лаконичность форм и пластика движения стали главным визуальным языком постановки.
Отдельное внимание привлекли костюмы для трех муз XXI века от дизайнера Дарьи Донец. Она переосмыслила авангард через современную женственность: комбинезоны подчеркивали силу тела, его линии, свободу движения и индивидуальность.
Хореограф Ярослав Кайнар дал понять, что тело сегодня хранит память об усталости, тревоге, напряжении и потере, но одновременно и о силе и потребности в близости. И именно современная хореография способна работать с этими состояниями.
Для студентов академической школы такая пластика стала настоящим вызовом. Современное движение требует не только контроля над телом, но и готовности позволить себе ошибаться, искать и быть неидеальными.
Однако современный танец — это не отсутствие техники, а совсем другая логика работы с телом. Именно поэтому в постановке не разрушали академическую базу, а расширили ее возможности.
«Жизель» — классика, которая не теряет своей магии
Одной из частей вечера была премьера балета «Жизель». Главные партии исполняли выпускники колледжа, которые поразили публику не только техничностью, но и артистизмом.
Над кордебалетной динамикой и деталями спектакля работала художественный руководитель Ольга Морозенко, которая признается, что репетиции были достаточно тяжелые, но результат того стоит, ведь каждое движение было о любви. Она признается, что будущее украинского балета — именно в сочетании классики и современной хореографии.
Новое поколение украинского балета
Для директора колледжа Екатерины Кухар этот вечер стал еще и важным профессиональным шагом. В этом году в учебном заведении открыли современное отделение, поэтому создание новой постановки стало логическим продолжением развития студентов.
«Мне приятно слышать сегодня положительные отзывы об уровне подготовки наших студентов и работы всей команды. Для меня было важно создать спектакль, в котором молодые артисты могли бы развиваться и становиться конкурентоспособными в мировом контексте», — отметила Кухар.
Особенно эмоционально она говорит о силе студентов, которые продолжали работать даже несмотря на тяжелые условия последних дней и постоянные обстрелы Киева.
«Это не помешало им собраться и показать характер и высокий уровень подготовки» — говорит она.
Атмосфера вечера
Среди гостей премьеры можно было увидеть многих представителей культурной и светской жизни столицы, например, Ольгу Сумскую, Марка Куцевалова, Ирину Мудрую, Иванну Никонову, Елену Шовковскую, Дмитрия Морозюка и других.
Но главными героями этого вечера все же стали молодые артисты — поколение, которое уже сейчас доказывает, что украинский балет способен звучать по-новому и оставаться актуальным для мира. Он больше не существует только в рамках академической традиции, а ищет новый язык, пластику и новые смыслы. Ведь настоящее искусство рождается там, где есть смелость двигаться вперед.
Фото: Лиды Тропман и Юлии Федоровой