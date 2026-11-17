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В Украине стартует новый книгоиздательский проект BOOKSETTER, который будет развиваться в партнерстве с 1+1 media. Издательство будет работать с местными и зарубежными авторами, формировать разножанровый книжный портфель и уделять особое внимание продвижению книг и их авторов.

Сотрудничество с BOOKSETTER стало ещё одним шагом в развитии контентной экосистемы 1+1 media. Компания будет поддерживать издательство своей медийной экспертизой, а также собственными и партнерскими ресурсами, помогая популяризировать книги, открывать новые авторские имена и привлекать к чтению более широкую аудиторию.

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«Мы начали работу над BOOKSETTER ещё до того, как российские атаки на украинские типографии, издательства и книжные склады приобрели нынешние масштабы. Это, без сомнения, очередные попытки врага уничтожить украинскую культуру и слово. Конечно, мы взвешивали все риски и рассматривали различные сценарии запуска. Но в итоге пришли к выводу: откладывать дальше означало бы отказываться от того, что сегодня особенно важно поддерживать и развивать. Для нас издательство — это продолжение последовательной работы по популяризации украинского языка, культуры и чтения. И наша цель — привлекать к книгам новых людей, открывать новые имена и создавать дополнительные возможности для украинских авторов», — прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

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За развитие бизнес-направления BOOKSETTER отвечает Александр Ремезовский, обладающий значительным опытом запуска и масштабирования бизнес-проектов.

Первые книги BOOKSETTER выйдут в партнерстве с «Книжной лавкой “Є”», которая станет их эксклюзивным дистрибьютором. Приобрести дебютные издания можно будет исключительно в книжных магазинах сети и на её сайте. Такая модель сотрудничества позволит объединить издательский опыт команды BOOKSETTER, медийные возможности 1+1 media и опыт одного из ведущих игроков украинского книжного ритейла.

«Мы не планируем ограничивать себя отдельными жанрами или работать исключительно с уже известными именами. Напротив, мы открыты для сотрудничества с украинскими и зарубежными авторами, для новых идей, нестандартных форматов и партнерских проектов. Наша задача — сформировать конкурентоспособный издательский портфель, который будет отвечать запросам аудитории и в то же время помогать развивать новые читательские интересы. Именно поэтому для нас важно с самого начала выстраивать прочные партнерские отношения. Мы рады начать работу с «Книжной лавкой “Є”», вместе с которой представим наши первые издания. Сочетание их экспертизы в книжном ритейле и медийных возможностей 1+1 media создает хорошую основу для продвижения новых книг и авторов. Мы начинаем свою деятельность в чрезвычайно сложное время, но с большой верой в команду, наших партнеров и в то, что мы делаем», — отметил Александр Ремезовский, руководитель бизнес-направления BOOKSETTER.

Главным редактором BOOKSETTER стала Ольга Кашпор — менеджер с более чем 20-летним опытом работы с контентом в качестве руководителя документальных и публицистических спецпроектов, автор, журналистка и редактор.

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«Я всю жизнь работаю со словом — как журналистка, редактор, автор и как человек, который просто не представляет себе дня без хорошей книги. Поэтому стать главным редактором BOOKSETTER для меня — большая честь и очень личная история. Мы создаем издательство не для абстрактных полок, а для живых людей. Для нас важно тщательно отбирать каждый текст — будь то громкий мировой бестселлер, уютная художественная литература или сильный украинский дебют. Главный критерий — чтобы книга трогала сердце, поддерживала и давала силы двигаться дальше. А масштаб, опыт и партнерские возможности 1+1 media — это наша суперсила, которая, как мы верим, поможет сделать книгу заметной и привлекательной — даже для тех, кто до сих пор думал, что чтение не для него», — прокомментировала Ольга Кашпор, главный редактор BOOKSETTER.

В настоящее время команда работает над несколькими книгами разных жанров, а предзаказ дебютного романа начнётся уже в ближайшее время.

BOOKSETTER будет уделять особое внимание маркетинговому сопровождению книг. В рамках партнерства с 1+1 media издательство планирует использовать возможности телевизионных и цифровых платформ компании, реализовывать специальные проекты, партнерские интеграции и коллаборации.

Одним из новых форматов станет программа амбассадоров: у каждого переводного издания будет свой представитель из числа украинских общественных деятелей, который будет помогать знакомить аудиторию с книгой.

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Первой амбассадоркой BOOKSETTER станет Людмила Барбир — ведущая программы «Завтрак с 1+1» на телеканале «1+1 Украина», актриса и лектор 1+1 media school. Она представит дебютное издание, название которого команда раскроет уже в ближайшие дни.

О BOOKSETTER

BOOKSETTER — украинское издательство, основанное в 2026 году, которое сотрудничает с украинскими и зарубежными авторами в различных жанрах. Развивается в партнерстве с 1+1 media, чьи медийные возможности помогают популяризировать книги и их авторов.

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