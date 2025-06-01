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Было атмосферно и стильно: Ksenia Schnaider и Fashionista презетировали коллаборацию из денима в Киеве
Владелицы брендов надели на ивент стильные наряды из представленной коллекции.
Украинские бренды Ksenia Schnaider и Fashionista презентовали в Киеве, в ТРЦ Lavina Mall, общую капсульную коллекцию Freedom.
Дроп посвящен свободе, индивидуальности и бескомпромиссной любви к собственному стилю.
Коллекция создана из денима. В нее вошли джинсовая куртка, рубашка, платье, прямые джинсы и мини-юбка. Из аксессуаров представлены шопер и платок, которые прекрасно дополняют базу.
Владелицы брендов Ксения Шнайдер и Татьяна Барна появились на презентации в стильных луках из своей коллаборации.
На Ксении был джинсовый костюм, состоявший из куртки с контрастным бежевым воротником и белых джинсов-клеш с декоративными швами. Наряд она скомбинировала с черными босоножками.
Татьяна предстала в голубой джинсовой куртке с контрастным черным воротником и джинсовой темно-серой мини-юбке из денима. Образ она дополнила джинсовыми слингбэками на шпильках.
Поздравить бренды с запуском коллаборации пришли друзья, инфлюэнсеры и пресса. Все желающие могли ознакомиться с новым дропом и персонализировать джинсовые аксессуары с помощью вышивки.