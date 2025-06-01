ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Происшествия
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Было атмосферно и стильно: Ksenia Schnaider и Fashionista презетировали коллаборацию из денима в Киеве

Владелицы брендов надели на ивент стильные наряды из представленной коллекции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Татьяна Барна и Ксения Шнайдер

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер

Украинские бренды Ksenia Schnaider и Fashionista презентовали в Киеве, в ТРЦ Lavina Mall, общую капсульную коллекцию Freedom.

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер презентуют коллаборацию

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер презентуют коллаборацию

Дроп посвящен свободе, индивидуальности и бескомпромиссной любви к собственному стилю.

Коллаборация Ksenia Schnaider и Fashionista

Коллаборация Ksenia Schnaider и Fashionista

Коллекция создана из денима. В нее вошли джинсовая куртка, рубашка, платье, прямые джинсы и мини-юбка. Из аксессуаров представлены шопер и платок, которые прекрасно дополняют базу.

Коллаборация Ksenia Schnaider и Fashionista

Коллаборация Ksenia Schnaider и Fashionista

Владелицы брендов Ксения Шнайдер и Татьяна Барна появились на презентации в стильных луках из своей коллаборации.

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер

На Ксении был джинсовый костюм, состоявший из куртки с контрастным бежевым воротником и белых джинсов-клеш с декоративными швами. Наряд она скомбинировала с черными босоножками.

Ксения Шнайдер

Ксения Шнайдер

Татьяна предстала в голубой джинсовой куртке с контрастным черным воротником и джинсовой темно-серой мини-юбке из денима. Образ она дополнила джинсовыми слингбэками на шпильках.

Татьяна Барна

Татьяна Барна

Поздравить бренды с запуском коллаборации пришли друзья, инфлюэнсеры и пресса. Все желающие могли ознакомиться с новым дропом и персонализировать джинсовые аксессуары с помощью вышивки.

Ксения Шнайдер

Ксения Шнайдер

Наталья Бабенко

Наталья Бабенко

Яна Винниченко

Яна Винниченко

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie