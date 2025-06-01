Было атмосферно и стильно: Ksenia Schnaider и Fashionista презетировали коллаборацию из денима в Киеве

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер

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Украинские бренды Ksenia Schnaider и Fashionista презентовали в Киеве, в ТРЦ Lavina Mall, общую капсульную коллекцию Freedom.

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер презентуют коллаборацию

Дроп посвящен свободе, индивидуальности и бескомпромиссной любви к собственному стилю.

Коллаборация Ksenia Schnaider и Fashionista

Коллекция создана из денима. В нее вошли джинсовая куртка, рубашка, платье, прямые джинсы и мини-юбка. Из аксессуаров представлены шопер и платок, которые прекрасно дополняют базу.

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Коллаборация Ksenia Schnaider и Fashionista

Владелицы брендов Ксения Шнайдер и Татьяна Барна появились на презентации в стильных луках из своей коллаборации.

Татьяна Барна и Ксения Шнайдер

На Ксении был джинсовый костюм, состоявший из куртки с контрастным бежевым воротником и белых джинсов-клеш с декоративными швами. Наряд она скомбинировала с черными босоножками.

Ксения Шнайдер

Татьяна предстала в голубой джинсовой куртке с контрастным черным воротником и джинсовой темно-серой мини-юбке из денима. Образ она дополнила джинсовыми слингбэками на шпильках.

Татьяна Барна

Поздравить бренды с запуском коллаборации пришли друзья, инфлюэнсеры и пресса. Все желающие могли ознакомиться с новым дропом и персонализировать джинсовые аксессуары с помощью вышивки.

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Ксения Шнайдер

Наталья Бабенко

Яна Винниченко