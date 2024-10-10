Что почитать: 3 книги о любви и верности

Аша Лемми. Пятьдесят слов для дождя. – К.: Рідна мова, 2024

"Сколько ночей она провела, прижавшись лбом к холодному влажному стеклу?", — спрашивает сама себя главная героиня этой щемящей истории. Мать не выпускает ее из дома, бабушка с дедушкой принимают ее только для того, чтобы скрыть от общества, потому что ужасаются этого пятна на их древнем роде, авторитет которого к тому же расшатывают изменения в японском обществе. Какого именно "пятна"? По сюжету романа Аши Лемми "Пятьдесят слов для дождя", Нори — дочь замужней японки, наследницы аристократического рода и темнокожего американского солдата, поэтому с рождения становится изгнанницей.

"Обычно бабушка наведывалась к Норе раз в месяц, иногда дважды, чтобы проверить, как она поживает и развивается. Впрочем, что бы ни делала девочка, бабушка всегда была недовольна, Старуха была слишком требовательна, а от ее пристальных серых глаз нельзя было нечего скрыть. Перед каждым визитом старой Нори чувствовала большое возбуждение, и одновременно ее пронизывал ужас". Поэтому, смирившись со своей "виной" сообразительная и любознательная Нори несколько лет живет в одиночестве на чердаке. Пока однажды в имении не появляется ее старший сводный брат Акира, обреченный наследовать все имущество и обязанности их рода. Как ни странно, но именно он становится ее союзником. Между ними возникает сильная связь. Связь, которую не могут допустить жестокие бабушка и дедушка. И это противостояние совершенно изменит жизнь каждого члена семьи. Ибо Нори увидела мир, в котором, возможно, для нее все-таки найдется место. Поэтому она готова спорить и противиться. Готова приступить к бою, который, возможно, будет стоить ей слишком дорого.

Елена Черненькая. Жаркое лето Нормандии, холодная зима Украины. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

"Это роман о любви-любви, которая вплоть до смерти, — отметила автор на презентации своей книги. — Я имею в виду те чувства, которые вызывают готовность отдать за человека жизнь". И действительно, роман Елены Черненькой "Жаркое лето Нормандии, холодная зима Украины" поражает глубиной чувств, выражающих его героини – три женщины, судьбы которых причудливо переплелись в этой истории – а также сценами недавнего и современного зазеркалья в искусстве. Ведь одна из бессознательно присутствующая в жизни восемнадцатилетней певицы Лили с уникальным голосом – это выдающаяся Соломия Крушельницкая, а другая – несчастная поэтесса Нуся, которая находится в больнице, и стихи – это единственное, что удерживает ее на этом свете. Кроме, конечно, мечта о выступлении в Ля Скала.

Драматизма в истории любви, которая волей-неволей объединяет героинь, добавляет опека отца, которая делает из юной Соли не новейшую Соломию, а инструмент для бизнеса, а если учесть, что ее любимый — известный актер Амадей, с которым она встретилась на берегу океана почти вдвое старше ее, но отец все равно против свадьбы, то ситуация вообще может показаться трагической. Тем более что любимый все больше становится похож на отца-тирана. Впрочем, любимое зеркало Соломии Крушельницкой, которое однажды отец покупает для Лили, может стать магическим утешением в этой сложной ситуации, и не зря девушка часто рисует на нем три цветка лилии на одном стебле. Какая тайна связывает ее и других героинь романа? И не в цветочных ли фантазиях, присутствующих даже на обложке книги, — разгадка этой непростой истории?

Линн Пейнтер. Лучше, чем в фильмах. – Х.: Виват, 2024

По сюжету этой истории, идет последний год школьного обучения для Лиз – время, полное важных событий, которые стоят большого экрана. Ведь девушка просто поглощена фантазиями о том, что ее жизнь сложится так же, как в романтических лентах. Вдруг оказывается, что ей нужна помощь соседского парня по имени Вес. Дело в том, что Лиз очень давно влюблена в Майкла, о котором она мечтает, только что вернувшийся в город и, как это ни прискорбно, подружился с Весом. Если Лиз хочет, чтобы Майкл наконец-то обратил на нее внимание, то невыносимый сосед Вес – ее шанс. Но удастся ли ей найти общий язык с этим парнем?

"Сведеннне брови говорили о том, какой ничтожной он меня считал. Из многих наших не слишком приятных встреч я знала: когда его глаза сужаются, это значит, что он придирчиво меня оценивает и что мы вот-вот начнем выяснять отношения по поводу последней гадости, которую он мне причинил. Если же его взгляд был так оживлен, как сейчас, а в карих глазах играли бесы, то я понимала, что мне конец. Потому что неугомонный Вес всегда побеждал". В общем, Лиз всегда знала, что Вес Беннет – ужасный сосед. У него будто шило в одном месте еще с детства: то подложит лягушку в ее "Домик мечты Барби", то отсечет голову садовому гному и оставит в самодельной девичьей библиотеке. Прошло уже десять лет после обезглавления гнома и, казалось бы, все должно измениться. Но теперь у соседей новая жестокая война: за парковочное место на их улице. Поэтому нужно чудо, чтобы девушке удалось уговорить Веса пойти на странное соглашение, целью которого станет устройство для Лиз волшебного, почти киношного романтического момента, в котором она будет вместе с Майклом на их выпускном А может, Вес на самом деле уже не тот отвратительный пакостник, а взрослый и надежный парень, с которым можно иметь дело?

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