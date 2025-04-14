Что почитать: 5 захватывающих украинских книг в жанре фэнтези

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Копирайтер книжного издательства BookChef Светлана Максюта советует почитать эти пять увлекательных украинских фэнтези-книжек, наполненных магией, собственными вселенными, вымышленными расами и этносами.

«Змеевые валы» (Vivat, 2024)

Внимание читателей заслуживает антология фантастики «Змеевые валы», упорядоченная В. Ареневым, писателем, зарекомендовавшим себя настоящим мастером фэнтези, фантастики и подростковых повестей с элементами антиутопии. Автор является лауреатом многих литературных премий.

Антология содержит интереснейшие фэнтези и фантастические рассказы ХІХ-ХХІ ст. (Уточнение: фэнтези — одна из разновидностей фантастики, где все вымышленные события объясняются с помощью магии. Волшебство, мистика, инфернальные существа, сверхъестественные явления и мифические герои — это все маркеры этого жанра). Змеевые валы — это оборонные сооружения, построенные во времена князей Владимира и Ярослава Мудрого для защиты нашего края от вражеских набегов.

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Антология имеет три части:

в первую часть входят рассказы и повести, написанные в XIX в., Авторы: М. Гоголь, О. Стороженко, И. Наумович. Здесь представлено казацкое фэнтези, где запорожцы вступают в противостояние с нечистой силой и успешно побеждают. К примеру, в рассказе Стороженко «Влюбленный черт»;

ко второй — произведения, написанные в ХХ в., Авторы: И. Франко, В. Королей-Старый, Б. Штерн. Тематика: мотив двойничества, успешное взаимодействие людей и невидимой нечистой силы (трогательный рассказ «Поторочая Хрипка», имеющий happy end) и космическая фантастика;

в третью — рассказы и повести современных украинских авторов: О. Жупанского, С. Тараторина, О. Михеда, М.А. Кипечати, О. Украинца, Н. Матолинец, П. Деревянко, В. Аренева и других. Тематика произведений: городские жуткие истории, библейские сюжеты, антиутопия, военная тематика, философский взгляд на жизнь и смерть, немного гордости и суровой реальности.

Эти произведения дают представление о разных подвидах жанра: героическое фэнтези, гордость, мистические истории, городское фэнтези, научная фантастика и т.д. Вводное слово «Кратким экскурсом в историю украинской фантастики» написали А. Аренев и М. Назаренко. Писатели подвели теоретическую основу и выделили главные этапы развития жанра в украинской литературе.

Антология поначалу вышла в Польше, все средства от ее реализации передали в фонд украинских беженцев. В 2024 году вышло дополненное издание.

«Клинок королевы» А. Achell, серия (BookChef, 2023-2024)

«Клинок королевы» — это увлекательное фэнтези с динамическим сюжетом от молодого украинского автора А. Achell. Издательство BookChef выпустило две части серии:

книгу 1 «Танец с тенями» и книгу 2 «Дитя теней». Над третьим томом под названием «Обет теней» автор еще работает. Жанр трилогии — высокое эпическое фэнтези с ЛГБТ-линией. Читательская аудитория — young adult.

А. Achell (настоящее имя Анастасия Коростиль) родилась в Киеве. Еще в 7-м классе приняла участие в творческом конкурсе. Первую книгу «Приключения верхом на драконе» она написала в 15 лет. Окончила Варшавский политехнический университет. В серию «Клинок королевы» написала 6 книг фэнтези. Обладает большим фанклубом читателей.

В первой книге серии юная Малкия Денмир вынуждена покинуть привычную жизнь и переехать к матери, вышедшей замуж за короля Орелия. Девочка пытается найти себя в новой семье. Чувствует себя несчастной и подавленной, пока в ее жизни не появляется принцесса Кассия. Малкия стала Клинком королевы и всей душой стремилась защитить свою подругу, к которой у нее появились чувства. Девушки переживают много приключений, а затем происходит трагедия: Кассию убивает Тень. Малкия очень тяжело переживает смерть подруги, а когда узнает, что к трагедии причастна ее мать, то убегает из замка.

Другая сюжетная линия — это поиски Малкией Духомовца, во время которых она помогает Мэйву сбежать из борделя, знакомится с огненной ведьмой Биарой. Родной дядя закрывает Малкию в темном подвале, где жуткая Тень вырывает у нее один глаз.

Вторая часть серии «Дитя теней» начинается с дневника Алрики — матери Малкии. Когда в Алрике погибает ребенок, он вступает в сговор с Темными сущностями. Далее сюжет построен на приключениях Малкии с друзьями по дороге в Эбреот. Тем временем королева ищет дочь, берет в плен Биару и пытается прекратить войну. Малкия узнает, что они с матерью обладают властью над темными силами. Кульминацию ждем в третьей книге.

Преимущества серии:

детально проработанный сюжет — две четкие темпоральные линии;

оригинальная вселенная, соответствующая канонам жанра фэнтези;

легкий авторский стиль;

изображение неидеальной героини с дислексией;

ЛГБТ-репрезентация в современной украинской литературе;

наличие приложений.

«Лазарус» С. Тараторина (КМ Букс, 2018; Vivat, 2023)

Эта книга стала событием в украинском сегменте фэнтези, отличившейся «ЛитАкцент 2018 года» за лучший роман, награду Chrysalis Award 2019 за лучший дебют.

С. Тараторина родилась в Крыму, окончила педагогический университет им. М. Драгоманова. Работала в медиа и параллельно писала прозаические произведения.

Жанр «Лазарус» — урбанистическое фэнтези с элементами детектива. Действие проходит в Киеве в 1913 году. Автор предлагает альтернативную реальность — Империю и Границу. Киев является центром Границы, где живут не только люди (homo sapiens), но и человекоподобные существа, зооморфы, духи и прочая нечисть. Писательница использует персонажей из славянской мифологии и легенд княжеских времен (перелесники, водяные, канькачи, потерчатые, чугайстры) и общеевропейских инфернальных существ: ведьмы, упыри, русалки, суккубы, черти и привидения. Центральной фигурой киевской нечисти является легендарный Змей. После победы Змея homo sapiens начали презирать человекоподобных существ. Это чем-то напоминало отношение господствующей нации к другим.

Роман состоит из 6 частей — количество дел чиновника по особым поручениям Александра Тюрина, распутанным им в Киеве. Структура произведения напоминает рассказ о Шерлоке Голмсе. С. Тараторина не раз отмечала, что любит Конан Дойла.

Считается, что городское фэнтези — это легкое чтение, не поднимающее глобальных проблем, но с этой книгой не все так просто. Автор безумно миксует действительность и вымысел, берет за основу реальные события: убийство Андрея Ющинского (дело Бейлиса), смерть Столыпина, события в Сараево и т.д. и прописывает их на фэнтезийном фоне. В романе очень много маркеров Киева начала ХХ ст. Здания (Замок Барона, Киевская первая гимназия, Лавра, Кирилловская церковь), артефакты (сухое варенье Балабух), СМИ (журнал «Киевская старина», газета «Киянин»), выдающиеся деятели, жившие в Киеве, (Сикорский, Кульжский)

Достоинства и интересные моменты произведения:

ставит острые вопросы и продуцирует тяжелые аллюзии;

напоминает реальные исторические события;

изображает Граница, похожая на позорную полосу еврейской оседлости Российской империи;

касается проблем самоидентификации и принятия себя;

представляет читателям многозначный образ Змея, который каждый может трактовать по-разному.

«Железная корона. Книга 1. Наследие поколений» О. Мироненко (BookChef, 2025)

Александр Мироненко — молодой украинский писатель, который служит в ВСУ, дебютировал первой книгой серии «Железная корона. Наследие поколений». Над циклом начал работать еще в 2013 году, три части уже готовы, последняя — в процессе написания. Автору 31 год, окончил МАУП, имеет социально-правовое образование.

Жанр произведения — высокое эпическое фэнтези. По словам О. Мироненко, во время написания, продумывал подробную историю вселенной со своими выдающимися событиями и фигурами.

Действие происходит в Телласе — королевстве, которое силой объединил Белиор Завоеватель. Это произошло после падения метеорита, когда под водой оказалась большая часть суши и образовался континент Гелиодор. Здесь живут разные этносы: люменоры, синкоры, гонорисы и дхамоны. В центре романа несколько семейных кланов, борющихся за власть, плетут интриги, помогают сильным этого мира или предают их.

На первых страницах писатель знакомит читателей с семьей — Дрейва Арамора (лорда Архола). Отец не очень благосклонен к старшему сыну Крису (Круку), он просит его отвезти послание в столицу Мархорл. Дарен — младший сын лорда — уже стал членом ордена Грифона. После отъезда Крука происходит беда: сестру Лавию по дороге к жениху Орвину Лортану похищают синкоры. Брат объединяется с женихом и они уезжают спасать Лавию. Первый поединок с врагами не принес успеха. Сестру не нашли, Крис получил ранение. В столицу его довезли Орвин и Флеймо — старший товарищ, с которым он познакомился в Мархорле, когда привез послание об ограблении святилища. Сюжет закручивается в странную спираль, где много коварства, измен, магии, любви и жестоких поединков.

Каждый персонаж имеет свою историю, постепенно раскрывается перед читателем. В примечаниях автор описывает каждого героя, указывает его возраст и принадлежность к роду. К примеру, Дарен Арамор, семнадцать лет. Оруженосец Делериса Вендатора. Ребёнок Дрейва и Теланы.

Преимущества книги:

увлекательная сюжетная линия;

реалистичные описания экстерьеров и интерьеров, ощущается эпоха;

яркие портретные характеристики героев;

внимание писателя к деталям в описаниях природы, оружия, одежды, быта;

авторские находки — гигантские рогатые змеи сарпы, огненные глаза синкоров, подземные туннели и прочее.

Фэнтези А. У Мироненко есть прекрасные перспективы на книжном рынке Украины.

«Летопись Серого Ордена. Книга 1. Аркан волков» П. Деревянко («Дом химер» 2019-2022; «Издательство Старого Льва», 2025)

Серию «Летопись Серого Ордена» написал украинский писатель Павел Деревянко, служащий сегодня в 12-й бригаде НГУ «АЗОВ». Родился в 1888 году, имеет диплом бакалавра по специальности переводчика арабского языка. Работал в ИТ. В 2024 году присоединился к НГУ. Серия «Летопись Серого Ордена» сделала автора известным. Она охватывает три книги: «Аркан волков», «Тенета войны», «Песня дубрав».

Жанр — казацкое фэнтези, альтернативная история с элементами стимпанка.

Действие произведения происходит в другой Украине, время — середина XIX в. Гетманат выстоял, Московское царство стало частью Изумрудной орды. Гетманат представляет собой типичное европейское государство, в котором есть силовая структура с казаками-характерниками. В тексте присутствуют элементы стимпанка: Подольский порт для долетающих в Америку механические телеги, которые используют чумаки, другое.

В центре сюжета — орден характерщиков. Это казаки, наделенные сверхъестественными способностями, спасли Украину от Переяславского соглашения. Благородные воины владеют магией и стоят на защите Гетманского государства. Автор изображает молодых ребят из разных регионов Украины, которые собираются вступить в Орден. В начале читатели наблюдают за судьбой Северина Чернововка, который должен закончить путь джуры и стать настоящим казаком-характерщиком. Чем-то юные герои Деревянко напоминают учеников-волшебников из Поттерианы, но у украинских подростков вместо волшебных палочек — сабли.

Герои «Летописи…» уважают казака Мамая, который основывал Орден и пользуются латинкой печь во время письма. Одна из сильных сторон текста — идеально прописанная структура Ордена характерников: правила вступления, руководство, традиции, особенности одежды и система связи с помощью дубов. В рядах Ордена есть женщины.

Трилогия «Летопись Сырого Ордена» — увлекательная история с продуманным сюжетом и мощным сеттингом. Здесь есть легкий юмор, интересные диалоги и романтические элементы.