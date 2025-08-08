Что почитать в августе: 10 интересных книг, от которых невозможно оторваться

Реклама

Если учебники и нонфикшн дают нам знания и определенную информацию, то художественная литература погружает в мир интересных приключений и увлекательных историй. Лет 20 назад аналитики прогнозировали, что печатная книга не выдержит конкуренции с электронной, но мы видим, что бумажные экземпляры не потеряли популярности. Наоборот, современные книги стали невероятно красивыми, просто настоящие арт-объекты: с цветными срезами, иллюстрированными форзацами, тиснением на переплетах, вклеенными оверлеями и стильными закладками. Их приятно брать в руки, листать и читать. Попробуем исследовать, что сегодня читают люди, которые не представляют своей жизни без книг.

К. А. Найт "Змеиное логово" (BookChef, 2025 - 752 с.)

Первые строчки книжных рейтингов занимает роман британской писательницы К. А. Найт «Змеиное логово». Это книга о борьбе мафиозных кланов и выживании сильной женщины в сверхсложной ситуации. Казалось, что может быть хуже, когда отец отдает тебя за долги тем, кого даже вспоминать в этом городе боятся? До этих роковых событий жизнь Рокси нельзя было назвать легкой, но судьба сжалилась над ней: девушке оставили в наследство бар, который она очень любит. Рокси тяжело работает без выходных и умеет за себя постоять: первых посланцев мафиози она умело отбила бейсбольной битой и сдала полиции. Но когда пришли настоящие гадюки - Райдер, Гарретт, Кензо и Дизель - преодолеть их не смогла. Рокси оказывается в плену у опасных мужчин с девиантным поведением. Они думают, что получили еще одну игрушку, но у девушки другие планы. Смелая Рокси смогла стать желанной и полезной. Сначала Дизель, а за ним и другие стали считать ее одной из них. Книга предназначена для читателей 18+, текст наполнен жестокостью, насилием, убийствами, пытками и сексуальными сценами, вызывающими амбивалентные эмоции. А еще «Змеиное логово» — это роман о сломанных судьбах, ведь у всех героев такой бекграунд, что врагу не пожелаешь. Возможно, это результат того, что общество годами смотрело на некоторые явления сквозь пальцы?

А. Левкова "За Перекопом есть земля" ("Лаборатория", 2023 - 392 с.)

Следующая — книга о Крыме. У многих украинцев это не только ностальгия по прошлым мирным дням и отдыху, но всеобъемлющее ощущение, что Крым — это Украина. Роман Анастасии Левковой «За Перекопом есть земля» является попыткой осмыслить и правдиво рассказать о жизни в Крыму до оккупации и в начале аннексии полуострова. В основе истории судьбы трех девочек из разных семей. Они здесь росли, учились, влюблялись, занимались поиском своей идентичности. Тотальное обрусение и пренебрежение ко всему украинскому — это то, что пропагандировали российские «культурные» центры. Параллельно автор вспоминает историю крымскотатарского народа и его борьбу за право жить на родной земле. Диалоги героев затрагивают важные вопросы: «Чтобы существовал Булгаков, им нужно было расстрелять в Сандармохе Валерьяна Подмогильного и Николая Зерова». Вся наша история пропитана кровью украинцев, автор пытается донести это читателям. Трудно определить жанр произведения: социальный роман, художественные мемуары, роман-репортаж? Если вам болит Крым, то эту книгу нужно читать обязательно. Чтение ее горькое и болезненное, но оптимизм есть: «Мы присоединимся, мы выберем украинский язык и украинскую культуру, пусть не как язык и культуру своих родителей и дедов, ибо родственные истории — болезненные, а как язык. Отзывы о произведении А. Левковой диаметрально разделились: от увлекательных до невосприимчивых. Хотите иметь собственное мнение? Читайте, потому что, как говорил В. Франкл: «Смысл не кажется – его находят».

Дж. Брукс "Конь" (BookChef, 2025 - 464 с.)

Одна из самых интересных книг, вышедших в 2025 году — роман Джеральдин Брукс «Конь». Здесь прекрасно все: содержание, нелинейный сюжет, многослойная структура, авторский стиль, перенос из одной эпохи в другую. Начинается произведение с наших дней. Писательница знакомит читателей с двумя замечательными людьми: заведующей лабораторией позвоночных Джесс и искусствоведом Тео. Разными путями они приходят к исследованию истории прекрасного коня Лексингтона. Затем сюжет делает временной скачок и переносит читателя в другой временной промежуток - 1850-1875 гг. В центре рассказа - породистые лошади, участвовавшие в гонках. Поражает взаимопонимание между конюхом Джарретом и жеребенком, что превратилось в невероятного коня. Важное значение в книге имеет социальный фон, а именно рабство и его ужасная сущность. Здесь следует упомянуть, как подает рабство у М. Митчелл в «Змеяных ветром». Белый автор с Юга не видел в этом явлении ничего плохого. Читатели смогут сравнить текст Д. Брукс, которая маленькими штрихами точно описывает весь ужас рабского состояния чернокожих. На фоне интересной истории с прошлого автора опрокидывает мостик с 19 века в 21 и показывает последствия рабства в современном мире. Хотя книга затрагивает глубокие проблемы в США, читается она очень легко. Очень трогательная концовка. Дж. Брукс — американская писательница, родившаяся в Австралии, лауреат Пулитцеровской премии.

О. Забужко "Наша Европа" ("Комора", 2025 - 304 с.)

Событием на книжном рынке Украины стал выход сборника эссеистики Оксаны Забужко «Наша Европа». Книжный Арсенал не смог обеспечить места всем, кто хотел попасть на презентацию издания. Люди огромной толпой стояли во время мероприятия, а затем выстроились в длинную очередь за автографом. Книга, безусловно, того стоит, в ней собраны эссе, написанные до и после 2022 года. Как всегда автор ставит болезненные и острые вопросы, касающиеся истории и настоящего. Почему наша элита так упорно помогала строить Российскую империю, почему проект Восток-Запад был скомпрометирован, придет ли ему на смену ось Мазепы — пояс по пояс от Риги до Бахчисарая? Как читать русскую литературу после Бучи? Действительно ли ценность литература, на которой выросли насильники, преступники и убийцы? Очень мощный текст «Репортаж из зоны переломанных хребтов», он объясняет европейскую травму изнасилований и их нерешительность в противостоянии российскому нашествию.

Оригинальные предисловия к польским и латышским читателям можно перечитывать множество раз. Здесь автор объясняет, что главным категорическим императивом украинцев является, как и 100 лет назад, выживание. А. Забужко — дипломированный философ, поэтому читать ее анализ произведения Чеслава Милоша «Семейная Европа» настоящее наслаждение.

Главное мнение сборника эссе: Украина стала форпостом сегодняшней Европы. Многие не надеялись, что мы выстоим, а мы боремся. Книга ценна тем, что автор не просто озвучивает свои размышления и выводы, она прослеживает, как концепция или идея, начинавшая формироваться несколько веков назад, реализуется в ХХІ в. Ссылки в текстах на Лесю Украинку, Ю. Шевелева, Э. Томпсон, С. Зонтаг, М. Кундеру и других выдающихся людей делает книгу очень информативной. Нонфикшн Забужко, как элитное вино, букет чувствуется при вдумчивом чтении.

Т. Гориха Зерня "Шептуха" ("Белка", 2025 - 368 с.)

Роман Тамары Ореха Зерна «Шептуха» начинается как обычная история об отношениях в среднестатистической семье, а затем идет смена локации, а за ней такое развитие сюжета, что дух захватывает! Перед самым началом войны переводчица Ольга Петровна Кривенко, переживая кризис супружеских отношений, получает письмо из деревни, где жила ее бабушка. Героиня едет посмотреть на свое наследие и поработать в покое. Надо сказать, что бабушка и была не простая женщина, а местная баба-шептуха. Односельчане смотрят на внучку с определенной осторожностью, но надеются, что она создаст для них определенную защиту от всего злого. В тексте есть немного мистики, но все очень уместно и без чрезмерной демонизации. Роман поднимает много болезненных вопросов: предательство в семье, родственные отношения, пьянство, непорядочные соседи, сельские предрассудки, уничтожение памяти, социальные проблемы украинского села, но все это мало перед глобальной катастрофой — войной. Уже написано много книг о полномасштабном вторжении России в Украину, но никто так подробно не описал, что чувствовали жители приграничья перед началом войны и тогда, когда в деревню заехали первые оккупанты. Автор искренне и правдиво изображает людей, которые оказались лицом к лицу с бедой. Каждому, кто пережил подобное или просто следил за новостями в 2022 году, книга отзовется. Она заставит возвращаться и перечитывать текст, находя новые смыслы истории. Писательница создала роман, где по первоначальному содержанию стоит целый пласт автохтонной культуры, охватывающий традиции, образ жизни, верования и даже предрассудки. И все это приобретение поднимается для сопротивления врагу. Невероятная книга и удивительный автор!

Т. Коул "Тысяча щепок" (BookChef, 2025 - 448 с.)

Какой же список книг без романов о любви? Романтиков, людей с открытым сердцем ждет еще одна трогательная история от Тилли Коул. «Тысяча дряпок» — это логическое продолжение романа «Тысяча памятных поцелуев». В новой книге речь идет о Саванне, сестре умершей Поппи. Произведение учит нас проявлять сочувствие, быть максимально эмпатическими. Как люди живут после потери близких, которые справляются и находят силы жить дальше? После смерти Поппи прошло уже четыре года, но раны в сердце Саванны так и не зажили. Родители отправляют ее в терапевтический круиз, здесь девушка встречает Кейла. Герой также имеет травматический опыт, у него недавно не стало брата. Израненные души Кейла и Саванны тянутся друг к другу и мечтают об исцелении. Людям бывает непросто разобраться в переживаниях и чувствах другого, даже если они оказываются в схожих ситуациях. Механизмы преодоления потерь достаточно сложны и противоречивы, каждая личность переживает это по-своему. Любовь Кейла и Саванны зарождаются в необычных обстоятельствах. Их объединяет горе, чувства, возникшие на глубине травмы, имеют свои особенности. Читатели наблюдают, как влюбленные идут навстречу друг другу, как постепенно исцеляются их сердца. Это искренняя и эмоциональная книга, которая стала невероятно популярной среди молодежи.

А. Чех "Песня открытого пути" (Meridian Czernowitz, 2024 - 504 с.)

Невероятный роман украинского писателя Артема Чеха «Песнь открытого пути» заинтересовывает и поражает одновременно. Прекрасный стиль, потрясающий сюжет, удивительный перенос героя из одной страны в другие привлекает большую аудиторию читателей. Так случилось, что автор дописывал книгу уже на войне: Артем Чех в рядах ВСУ с 2022 года. Название писатель одолжил у Волта Уитмена. Song of the Open Road— так называется одна из поэм сборника «Листья травы».

«Песня открытого пути» — это исторический приключенческий роман, действие которого происходит в XIX в. (Некоторые критики определяют жанр книги как гиперреалистический историко-географический драматический вестерн). Главный герой — украинский крепостной Игнат Ружковский становится солдатом и попадает на Крымскую войну. Затем плен, Англия, жизнь забрасывает его в далекую Америку, где идет Гражданская война. Автор изображает человека, который всю свою жизнь стремился к свободе, парень и в Москве пошел по собственному желанию, потому что мечтал стать свободным. Путь Гната начинается с первой страницы и не прекращается на протяжении всего романа. Динамика и постоянное движение становятся в тексте своеобразным символом жизни. Герой находится в непрерывном поиске. Его сопровождают колоритные персонажи, делающие сюжет насыщенным и увлекательным. Игнат не потерял своей идентичности, поэтому постоянно уточняет, что он не русский, а украинец. Подробное описание предметов быта позапрошлого века и реальных событий делает книгу максимально интересной. На презентации автор признавался, что он часами сидел в библиотеке Конгресса, выискивая документы, дневники, карты и материалы времен Гражданской войны. Возможно, теперь этот период у украинского читателя будет ассоциироваться с книгой Артема Чеха.

Б. Уэст "Жизнь, которая вас ждет" (BookChef, 2025 - 192 с.)

Хотя лето и не время года, когда люди находятся в депрессии, такие настроения более характерны для конца осени, но все в жизни бывает. Новая книга Брианны Вест «Жизнь, которую вас ждет» — качественный нонфикшн, поддержащий в моменты наибольшей безнадежности и разорения. В самых запутанных ситуациях автор напоминает читателям, что они не одиноки. Кто-то уже пережил подобное, люди попадали в похожие обстоятельства, но справились со всеми вызовами и сами управляют собственной жизнью. Какой бы экзистенциальный кризис не переживали люди, автор находит для них особые слова. Структура произведения позволяет читателю быстро получить совет для определенной ситуации.

«Прочтите это:

если сердце разрывается и кажется, что оно никогда не исцелится;

если не понимаете, почему люди такие злые;

если делаете все правильно, но ничего не налаживается;

когда кажется, что перед вами вызов, с которым вы никогда не справитесь;

если вы слишком беспокоитесь о мнении других;

когда, у вас до сих пор не такая жизнь, как вы хотели

если вам кажется, что вы не достойны любви;

если оцепенели от страха и тому подобное».

Автор умеет достучаться до читателя, она не поучает и не имеет готовых ответов. Б. Вест пишет с позиции поиска, а не всезнание, она находит слова, которые нуждались во время преодоления сомнений, когда была младшей и училась отпускать. Книга дает реальный шанс на переосмысление ситуации, делает вас сильнее и действительно помогает.

М. Тонсев "Благословение Небесного Правителя", книга 2 (BookChef, 2025 - 400 с.)

Вторую книгу Мосян Тонсев серии «Благословение Небесного Урядника» ждали не только давние фанаты, но и читатели, только начали знакомиться с волшебным миром жанра даньмей. Истории о невероятных героях и настоящих чувствах подкупают своей искренностью. Книгу о «нежности, мечтах, вещах, от которых никогда не откажешься, и людей, которых никогда не забудешь» прочитали тысячи людей. Аудитория полюбила Наследного Принца Селяня и Властелина привидений Хва Чена. Читать об их приключениях — настоящее наслаждение. Диалоги героев — это отдельный вид искусства. Они не только искусно написаны, но и ловко переведены.

Вторая книга начинается с того, что Леня зовут в Небесную столицу. Всесильная Линвень сообщает, что ему нужно прийти к дворцу Военной Мощности на аудиенцию к Дюньву — сильнейшему военному богу всех трех царств. Дюньву дает Селяню новый дворец в Небесной столице и посылает его вместе с Повелительницей ветра в Город Призраков. Повелительница ветра удивила Селяня тем, что могла быть то мужчиной, то женщиной, в зависимости от того, в каком образе ее духовные силы были больше. В городе Призраков Наследный принц начинает играть с Хва Ченом и выигрывает. Его Величество Обладатель Призраков устраивает небольшой пир для Селяня. Но это только прелюдия к настоящим приключениям. Дальше будут драки, переживания, настоящие чувства, пребывание в логове людоеда, похищение из Небесного дворца, кровавый банкет и многое другое. Для лучшего погружения в мир небожителей в конце книги добавили глоссарий с именами небесных чиновников, привидений, людей, названиями духовного оружия и сроками. Из печати вышел подарочный вариант второго тома, отличающийся большим количеством иллюстраций и оверлеев, цветными форзацами, ярким срезом с рисунками, закладками леса и перфорированной бумажной.

С. Сингаевский "Дорога на Асмару" ("Комора", 2023 - 605 с.)

Книга С. Сингаевского «Дорога на Асмару» заслуживает безумной популярности, в ней невероятное сочетание реальных событий, остросюжетных поворотов, любовных линий и осмысления своего существования. Конечно, это художественный текст, в котором автор рассказывает, как советский Союз влезал во все горячие точки планеты, не гнушался продавать оружие кровавым убийцам и поддерживать ужасные диктатуры.

С. Сингаевский служил военным переводчиком в Эфиопии во время войны за независимость Эритреи. Менгисту, которого называли черный Сталин, устроил там голод библейских масштабов. В. Портников назвал книгу свидетельством, это очень точно, потому что автор-очевидец в деталях рассказывает, как отбросы, которым досталась власть, истребляли свой народ. А еще это было время Live Aid, когда музыка изменила мир. С. Сингаевский вспоминает трансляцию выступления звезд и говорит, что в СССР даже не вспомнили о концертах в Лондоне и Филадельфии.

У произведения есть интересная нелинейная композиция, две сюжетные линии. Это роман в романе, часть текста преподносится как дневник главного героя. Сначала читатель попадает в 2012 год и знакомится с молодым архитектором Никитой Нефедовым. У парня прекрасная жизнь, успешная работа, друзья. Но когда умирает мать, Никита получает старый дневник и узнает многое, что переворачивает его жизнь.

Вторая сюжетная линия имеет своего героя — молодого военного переводчика Андрея Волынского, которого судьба заносит в Эфиопию именно в 1984-86 гг. Без патетики, реалистично и ужасно написано о манипулировании истощенными людьми.

Автор мастер параллелей — он несколько раз упоминает в произведении Артюра Рембо. Этот французский поэт известен не только стихами, но и тем, что возил оружие в Африку. И тут же рассказывает о россиянине Коле Прахове, который писал неплохие стихи, а затем бросил поэзию и стал торговать оружием. Интересно выписаны любовные линии: Ирина с Андреем в Эфиопии, Никита и Нила в Киеве. Следует отметить искренность отношений, взаимопонимание между партнерами, любовь.

Роман показывает развитие личности Андрея в динамике. По словам автора герой сначала жалеет, что попал туда, где мало платят, потом радуется, что ему не пришлось учить убивать и делать это самому, а под конец осознает, что не убивать мало, надо научиться побеждать. на взгляд благими. Книга читается очень легко, здесь собраны все важные события, происходившие в 80-х, и в 2012 годах. (Чтобы читатели не путали писателя с поэтом М. Сингаевским, который написал «Барабанщики», — Сергей Сингаевский его племянник).