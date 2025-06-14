Главные события Киева второй половины июня: кураж, концерты и спектакли, на которые следует сходить

Куда пойти в Киеве / © Алина Онопа, ТСН.ua

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Благотворительный звездный Кураж

Благотворительный Кураж в эти выходные подготовил много интересного. Здесь можно прикупить что-нибудь по душе на барахолке, послушать интересную лекцию, покайфовать под диджей-сет, сделать тату прямо на локации, получить портрет за донат и еще много всего увлекательного.

Свои сокровища (вещи, пластинки, мерч, книги и прочее) на барахолке будут продавать: Алена Гудкова, Monatik, Melovin, Евгений Галич, Влад Дарвин, группы KAZKA и «МУР», Виталий Ажнов, Игорь Донских, Инна Мирошниченко, Даша Квиткова, Дмитрий Коляденко, резиденты «Подпольного стендапа» и другие.

Своими выступлениями гостей Куража порадуют: Latexfauna, Яна Алтухова, ЩукаРыба, Миша Правильный, Levko, Cape Cod, Daniel, Pantileev, Саша Жиляев и другие.

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Лекторы мероприятия: кинопродюсер Владимир Завадюк, эндокринолог Евгения Рогальская, фронтмен "МУРа" Александр Хоменко, топ-маркетолог и основатель Fedoriv Agency Андрей Федоров, журналист Рамина Эсхакзай.

Бесплатный вход для: ветеранов, военных, бойцов УГА, людей с инвалидностью, беременных женщин, детей до 12 лет и людей с пенсионным удостоверением. Территория Куража доступна для маломобильных групп, лекции, концерт и шоппинг на барахолке доступны с переводчиками на жестовой язык.

Когда: 14-15 июня, 12:00-22:00

Где: ВДНХ, перформанс-павильон КИТ, пр. Академика Глушкова, 1

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Цена: 400 грн

KADNAY

15 июня культурное пространство «В’ЯВА» будет принимать украинскую инди-электро-поп группу KADNAY с большим open-air концертом и презентацией нового альбома «Квітами на глибині». Это будет музыкальное путешествие в глубины эмоций — с драматизмом, искренностью и энергией, пронизывающей тело.

В программе — новые композиции и хорошо знакомые хиты «Disco Girl», «Santiago», «Станемо тишею», «Відпусти». Группа обещает: этот вечер станет саундтреком лета для всех, кто ищет себя и не боится чувствовать себя по-настоящему.

Когда: 15 июня, 17:00 – открытие дверей, 19:30 – начало

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Где: Культурное пространство «В’ЯВА», пр-т Академика Глушкова, 1

Цена: 550–2000 грн

STAND-UP

На сцену выйдут сразу четыре ведущих голоса современного украинского стендапа. Алла Волкова – первая комикеса, собравшая Дворец спорта. Она не боится затрагивать сложные темы и превращает их в источник самоиронии и острого юмора. Андрей Бережко - звезда проектов "Рофлы", "Разгоны", "Тик Ток Патруль" и победитель "Рассмеши Комика". Павел Пинчук — стендапер с острым народным юмором, тонко попадающий в реальность и заставляющий смеяться над вещами, которые мы ежедневно не замечаем. И наконец, Богдан Письменко — один из самых смелых комиков страны, объединяющий глубину, абсурд и непредсказуемость. Он рискует, удивляет и не боится сказать все, что думает. Этот вечер – терапия смехом, честностью и живым словом.

Когда: 18 июня, 18:00 – открытие дверей, 20:00 – начало

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Где: Культурное пространство «В’ЯВА», пр-т Академика Глушкова, 1

Цена: 350–800 грн

Премьера спектакля «Патетическая соната»

Пьеса Николая Кулиша — это текст о власти, страхе, молчании и голосе. Режиссер Дмитрий Весельский считывает ее сквозь образ поэта, испытавшего бремя государства на собственном слове. Постановка не биография Тычины, а исследование того, что остается после того, как поэзия сталкивается с политикой. В сценическом пространстве оживают не только герои Кулиша, но и эстетика украинского авангарда 1920-х — как утраченное будущее, как прошедшая возможность. Это спектакль-исповедь, визуальное и музыкальное путешествие сквозь фрагменты, образы и эхо времени.

Продолжительность спектакля – 3 часа (с антрактом).

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Когда: 19–20 июня

Где: Молодой театр, ул. Прорезная, 17

Цена: 350-700 грн

Фестиваль «Купала»

Огонь, вода, пение и магия — «Купала» во «В’ЯВА» это два дня о живой культуре, которая до сих пор говорит и очаровывает.

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В программе — фольклорные концерты, ремесленные ярмарки, гончарная и кузнечная мастерские, школа народного танца и лекции о магических песнях, традициях и верованиях. Гости смогут сплести обереги, выковать звонок или погрузиться в обрядовую поэзию Полесья. Для детей – игры, сказки, развлечения. Для взрослых новые смыслы, пение, танцы и возвращение к глубинной культуре.

Среди хедлайнеров фестиваля — фолк-панк группа YURCASH (21 июня) и посол бандуры Марина Круть (22 июня). Особое внимание организаторы уделили купальским обрядам, которые будут реконструированы вместе с фольклорной группой "Володар".

Когда: 21-22 июня, 13:00 - открытие дверей

Где: Культурное пространство «В’ЯВА», пр-т Академика Глушкова, 1

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Цена: 350–15 00 грн

#НаШапку: Валерий Харчишин и ODYN

В уютной атмосфере Pepper's Club встретятся два поколения: Валерий Харчишин – фронтмен «Другої Ріки» – и молодой исполнитель ODYN. Они сыграют камерный акустический сет в рамках благотворительного проекта #НаШапку в поддержку БФ «СВОЇ».

Когда: 26 июня

Где: Pepper's Club, улица Князей Острожских, 8, корпус 7

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Цена: вход свободный, собирают средства на костные импланты для раненых бойцов

Фестиваль «Киев шестидесятников»

Малый театр собирает образ города через призму поколения шестидесятников: Василий Стус, Евгений Сверстюк, Валерий Шевчук. В программе — театральные постановки, поэтические чтения, музыка, выставки, экскурсии, презентация Киева 60-х в фотографиях-документалистах и благотворительный аукцион. Этот фестиваль – это посвящение Киеву как городу сопротивления, культуры и голоса свободы.

Когда: 26–29 июня

Где: Малый Театр, ул. Олеся Гончара, 33

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Цена: 300-800 грн

Варьете «Рояль»

Caribbean Club превращается в парижское кабаре – с невероятным вокалом Lida Lee и танцами от хореографов «Танцев со звездами». В шоу звучат известные мелодии в авторской аранжировке композитора Алексея Боголюбова, а танцевальные номера ошеломляют мастерством и изысканностью. Среди гостей варьете были десятки украинских артистов — среди них Олег Фагот Михайлюта, Евгений Галич, Олег Скрипка, Злата Огневич, Kadnay и Евгений Хмара.

Но варьете «Рояль» — это не только эстетика, но и благотворительность: часть собрания направляется на поддержку ВСУ.

Когда: 27 июня

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Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры, 4

Цена: 1290-2090 грн

Вечер хитов Оззи Осборна

Группа Pentagon перенесет слушателей в мир хард-рока: вживую прозвучат легендарные треки Оззи Осборна. Crazy Train, Paranoid и другие хиты исполнят в формате максимально приближенном к оригинальному звучанию. Атмосфера настоящего рок-концерта для скучающих по большому саунду.

Когда: 30 июня

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Где: Pepper's Club, улица Князей Острожских, 8, корпус 7

Цена: 350 грн